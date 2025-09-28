Экзамен будут сдавать в форме письменного тестирования. На его выполнение отводится полчаса. За это время необходимо будет ответить на 20 вопросов, 17 из них с вариантами ответа.
Несмотря на упорные попытки властей Литвы вытеснить русский язык из общественной жизни, ситуация развивается прямо противоположно.
Пока в высоких кабинетах за закрытыми дверями западные политики отменяют русскую культуру, исключая мировую классику из университетских программ, граждане их стран приезжают к нам с одной единственной целью – выучить один из самых сложных и красивых языков в мире.
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