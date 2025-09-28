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Новости по тегу #Русский язык

Языковой экзамен для мигрантов пройдёт по правилам ЦТ: камеры, контроль, конверты
28 сентября 2025 17:20

Языковой экзамен для мигрантов пройдёт по правилам ЦТ: камеры, контроль, конверты

76% жителей Вильнюса считают, что в городе слишком много русского языка
22 июля 2025 06:35

76% жителей Вильнюса считают, что в городе слишком много русского языка

Любовь к русскому языку привела канадца в Беларусь – история Брэндона Улеца
16 декабря 2024 17:39

Любовь к русскому языку привела канадца в Беларусь – история Брэндона Улеца

Стало известно самое популярное слово в русском языке за 2023 год
19 декабря 2023 09:51

Стало известно самое популярное слово в русском языке за 2023 год

«У нас людей об этом спросили». Лазуткин объяснил, почему белорусы спокойно восприняли 2 государственных языка
20 февраля 2023 16:54

«У нас людей об этом спросили». Лазуткин объяснил, почему белорусы спокойно восприняли 2 государственных языка

Украинская верхушка очумела националистическими взглядами! Лукашенко возмущён борьбой против русского языка
20 февраля 2023 16:14

Украинская верхушка очумела националистическими взглядами! Лукашенко возмущён борьбой против русского языка

Лекции, мастер-классы и экскурсии: более 30 слушателей из 11 стран объединила летняя школа русского языка в Гродно
23 августа 2019 06:49

Лекции, мастер-классы и экскурсии: более 30 слушателей из 11 стран объединила летняя школа русского языка в Гродно

Использование русского и белорусского языков в делопроизводстве и законотворчестве обсудили в парламенте 5 апреля
05 апреля 2018 14:04

Использование русского и белорусского языков в делопроизводстве и законотворчестве обсудили в парламенте 5 апреля

«Теперь не могу жить без общения с моими белорусскими друзьями». Зимняя школа русского языка в Гродно
05 февраля 2018 20:55

«Теперь не могу жить без общения с моими белорусскими друзьями». Зимняя школа русского языка в Гродно

Названы 12 лучших работ в рамках конкурса молодых литераторов Беларуси и России
07 декабря 2017 13:05

Названы 12 лучших работ в рамках конкурса молодых литераторов Беларуси и России

«Главное, не потакать вкусу зрителя, а выращивать его потребности»: Кирилл Коктыш о блогерах и актуальных проблемах журналистики
16 июля 2017 16:47

«Главное, не потакать вкусу зрителя, а выращивать его потребности»: Кирилл Коктыш о блогерах и актуальных проблемах журналистики

Представители более 60 стран примут участие во Всемирном конгрессе русской прессы в Париже
19 октября 2016 07:14

Представители более 60 стран примут участие во Всемирном конгрессе русской прессы в Париже