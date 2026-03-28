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Специалисты «Росатома» покинули иранскую АЭС «Бушер»

28 марта 2026 14:19
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Специалисты «Росатома», включая граждан Беларуси, покинули иранскую атомную электростанцию «Бушер» и через территорию Армении отправились на родину. Накануне в ходе ближневосточного конфликта объект был атакован израильскими ракетами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря совместным усилиям дипломатов и армянских властей 164 сотрудника пересекли границу и спецрейсом вылетели из Еревана в Москву. Вместе с ними были эвакуированы также граждане Таджикистана и Узбекистана. Это уже не первая волна вывоза персонала, и руководство госкорпорации анонсировало еще две в начале апреля. Однако часть работников останется на месте, чтобы сохранить оборудование и подготовиться к возможному перезапуску. 

Специалисты «Росатома» покинули иранскую АЭС «Бушер»-2

Эвакуация происходит на фоне обострения ситуации в регионе, в последние дни израильская авиация уже трижды наносила удары по окрестностям «Бушера». Серьезных повреждений и утечки радиации зафиксировано не было, о чем Иран сообщил Международному агентству по атомной энергии. 

# Конфликт на Ближнем Востоке

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