В Дагестане из-за сильных ливней провели эвакуацию населения из зоны подтопления

В Дагестане устраняют последствия мощных ливней и шквалистого ветра, которые обрушились на республику в последние дни. В Махачкале введен режим чрезвычайной ситуации, из зоны подтопления эвакуировали более 80 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихия оставила без света 132 населенных пункта, а в столице страны вода зашла в частные дома. Для пострадавших открыта горячая линия, спасатели продолжают работать на местах. Синоптики предупреждают, что непогода продержится еще минимум сутки. Ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду.