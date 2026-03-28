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В Дагестане из-за сильных ливней провели эвакуацию населения из зоны подтопления

28 марта 2026 14:18
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В Дагестане устраняют последствия мощных ливней и шквалистого ветра, которые обрушились на республику в последние дни. В Махачкале введен режим чрезвычайной ситуации, из зоны подтопления эвакуировали более 80 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Дагестане из-за сильных ливней провели эвакуацию населения из зоны подтопления-2

Стихия оставила без света 132 населенных пункта, а в столице страны вода зашла в частные дома. Для пострадавших открыта горячая линия, спасатели продолжают работать на местах. Синоптики предупреждают, что непогода продержится еще минимум сутки. Ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду.

# Природные катаклизмы

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