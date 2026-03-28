Трамп: саудовский принц ошибся, предположив, что президентом США станет неудачник

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман предполагал, что в США будет очередной президент-неудачник, пишет РИА Новости.

По словам главы Белого дома, некоторое время назад в ходе встречи Мухаммед бен Салман сказал ему: «Знаете, это потрясающе. Год назад вы были мертвой страной, теперь вы самая крутая страна во всем мире».

Ранее в публикации New York Times сообщалось, что Мухаммед бен Салман во время переговоров якобы подталкивал президента США к продлению военных действий против Тегерана.

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