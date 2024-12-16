Любовь к русскому языку привела канадца в Беларусь – история Брэндона Улеца

Разговаривать на языке мира! Пока в высоких кабинетах за закрытыми дверями западные политики отменяют русскую культуру, исключая мировую классику из университетских программ, граждане их стран приезжают к нам с одной единственной целью – выучить один из самых сложных и красивых языков в мире, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Канадец Брэндон Улец постигает русский язык в Брестском университете имени Александра Пушкина уже 4 месяца, а вместе с речью приобретает главное – друзей. Подробности в материале Кристины Протосовицкой.

В этой аудитории Брэндон Улец из Канады встречается с преподавателем трижды в неделю. Сегодня молодой человек знакомится с языком через его культурный слой. В этом и есть техника изучения – сперва определяют уровень знания, а Брэндон до этого три года изучал русский онлайн с репетитором из белорусского Бреста, живя недалеко от Детройта. А в ходе собеседования преподаватель увидела еще и тягу к литературе.

Брэндон Улец, житель Канады:

Я всегда хотел говорить на втором языке. А жена моего брата русская. И после рождения племянницы я начал изучать русский язык.



Бизнес-аналитик Брэндон выбирал между Гродно и Брестом, но именно брестский ВУЗ откликнулся быстрее. Парень изучает язык не только в академической среде, но и в естественной – через общение с друзьями, которых в Бресте появилось немало, и ежедневную рутину: шопинг, походы в кафе, использование общественного транспорта. Первым делом отправился на хоккей, какой канадец его не любит, болел за местную команду. Молодой человек открыл для себя и большой молочный мир в супермаркетах и старается готовить сам.

Брэндон Улец:

У вас разные молочные продукты. Много. Я люблю ваш сыр и молоко, и я попробовал кефир, но это не для меня. Мне нравится, что у вас много театров, культура везде. В моем городе нет театров. Мы с учительницей ходили в театр, увидели «Отцы и дети». Брэндон увидел Минск, Гродно, Пинск, небольшой город Иваново, Беловежскую пущу и конечно Брестскую крепость. История цитадели покорила. Практически ничего не зная до этого, молодой человек осознал мужество ее защитников. Его дедушка был военным летчиком в годы Второй мировой.