В Украине разгорелся скандал после оскорбления депутатом Рады советских солдат

Депутат Верховной рады Наталья Пипа в уничижительной форме высказалась о советских солдатах, сражавшихся против нацистов. Это вызвало волну возмущения, пишет ТАСС.

В соцсети Пипа разместила свое фото, сделанное около музея истории Украины во Второй мировой войне, с которого ранее была демонтирована надпись «Их подвиги будут жить вечно». Сопровождается изображение депутата словами: «Подонки не имеют подвигов! Наконец-то эта мерзкая надпись снята».

В течение суток под ее постом пользователи написали большое количество негативных комментариев. Сказанное Пипой резко раскритиковал также депутат Рады Максим Бужанский. Как он указал, фраза Пипы может иметь автобиографичную подоплеку, «возможно, речь о роли членов ее семьи во Второй мировой, их личных успехах и результатах».

Бужанский также подчеркнул, что украинская власть могла бы вспомнить, зачем ее выбрали, и публично объявить о недопустимости глумления над мертвыми.

Позже Пипа предприняла попытку оправдать свои действия – опубликовала фотографию своего дедушки в советской форме, который служил после войны, указав что ее слова якобы «были вырваны из контекста». Тем не менее новый пост депутата также продолжает собирать негативные комментарии.

Фото: Pinterest