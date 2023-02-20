«У нас людей об этом спросили». Лазуткин объяснил, почему белорусы спокойно восприняли 2 государственных языка

Новости Беларуси. Есть ли в Беларуси языковая конкуренция? Что сделать, чтобы родные слова не стали иностранными? Диалоги на двух официальных языках на площадке ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Андрей, вопрос как к политическому обозревателю СТВ. У нас белорусский язык стал синонимом змагарства. Я люблю белорусский язык, я к нему очень хорошо отношусь, я не могу на нем профессионально работать, но белорусский язык стал синонимом змагарства. В один прекрасный момент мы увидели, как в Украине появляется языковая полиция, условно говоря, как русский язык вытесняется, как практически 6 миллионов человек, говорящих на русском, считая его родным, пытаются быть задавленными украинством. По сути, это же дискриминация. Может, не столько позитивная. И это все приводит к тому, что там идет расцвет национализма. Мы сами об этом говорим. В Латвии запрещают русский язык, в Литве запрещают русский язык. Запрет языка приводит к тому, что начинает бурым цветом цвести националистическая власть. Я начинаю бояться того, что если мы начнем какие-то радикальные меры или шаги в сторону белорусизации, то это может привести к тому же.

Андрей Лазуткин, политолог, писатель:

Когда был 1995 год, как рассказывают знающие люди, проводился референдум по языку, потом еще был вопрос, как результат этого референдума записать в нашей Конституции. Это будет русский язык межнационального общения, какой-то еще язык или у нас будет два государственных языка? Даже тогда, сразу после референдума, эти вопросы поднимались, потому что разные позиции пытались протащить в Конституцию. Чем мы отличаемся от Украины? У нас людей об этом спросили. В студии могут быть разные мнения, но когда мы, посоветовавшись, что-то делаем, не спросив людей, это всегда вызывает сопротивление. А результаты тех референдумов приняли даже националисты, оппозиция. Украинская верхушка очумела националистическими взглядами! Лукашенко возмущен борьбой против русского языка – подробности.

Кирилл Казаков:

Но референдум – это же позитивная дискриминация? Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Абсолютно. На якой думаеш ці на якой гаворыш? Марзалюк адказаў, якая мова сапраўды родная – чытаць далей. Алена Сырова, СТВ:

Мне кажется, когда принималось решение на референдуме, закреплялся статус двух государственных языков, двух равноправных языков, едва ли кто-то мог предположить, что мы окажемся в той ситуации, когда отдельные люди просят переводить с белорусского на русский. Кирилл Казаков:

Например, жители нашей страны понимают белорусский и русский языки.