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76% жителей Вильнюса считают, что в городе слишком много русского языка

22 июля 2025 06:35
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76 % жителей Вильнюса считают, что в городе слишком много русского языка. Об этом свидетельствуют данные опроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

76% жителей Вильнюса считают, что в городе слишком много русского языка-2

Несмотря на упорные попытки властей Литвы вытеснить русский язык из общественной жизни, ситуация развивается прямо противоположно. В одной из самых этнически однородных стран Прибалтики продолжают активно использовать русский язык. И это происходит не только среди приезжих, но и среди части коренного населения. Даже официальные структуры и наиболее радикально настроенные националисты признают: попытка полной деколонизации языка не удалась. Более того, влияние русского в Литве продолжает расширяться. И все это при том, что по литовскому закону, в сфере услуг и торговле считается нарушением использовать русский и другие иностранные языки.

# Русский язык

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