76% жителей Вильнюса считают, что в городе слишком много русского языка

Несмотря на упорные попытки властей Литвы вытеснить русский язык из общественной жизни, ситуация развивается прямо противоположно. В одной из самых этнически однородных стран Прибалтики продолжают активно использовать русский язык. И это происходит не только среди приезжих, но и среди части коренного населения. Даже официальные структуры и наиболее радикально настроенные националисты признают: попытка полной деколонизации языка не удалась. Более того, влияние русского в Литве продолжает расширяться. И все это при том, что по литовскому закону, в сфере услуг и торговле считается нарушением использовать русский и другие иностранные языки.