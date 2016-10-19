Представители более 60 стран примут участие во Всемирном конгрессе русской прессы в Париже

Новости Франции. Всемирный конгресс русской прессы 19 октября открывается в Париже. Представители более чем 60 стран мира, в том числе Беларуси, примут участие в трехдневной дискуссии.

Будет обсуждаться роль русского языка и укрепление его позиций в мире. Форум проводится в 18-й раз и ежегодно он меняет прописку. 3 года назад принимала его и Беларусь. В Париже конгресс соберет руководителей и ведущих журналистов из нескольких сотен СМИ, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.