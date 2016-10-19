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Представители более 60 стран примут участие во Всемирном конгрессе русской прессы в Париже

19 октября 2016 07:14
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Новости Франции. Всемирный конгресс русской прессы 19 октября открывается в Париже. Представители более чем 60 стран мира, в том числе Беларуси, примут участие в трехдневной дискуссии.

Будет обсуждаться роль русского языка и укрепление его позиций в мире. Форум проводится в 18-й раз и ежегодно он меняет прописку. 3 года назад принимала его и Беларусь. В Париже конгресс соберет руководителей и ведущих журналистов из нескольких сотен СМИ, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Поздравление участникам и гостям Всемирного конгресса русской прессы в связи с открытием форума направил Президент Беларуси.

# общество # Русский язык

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