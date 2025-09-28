Языковой экзамен для мигрантов пройдёт по правилам ЦТ: камеры, контроль, конверты

Это пример того, что главное – экономика, о чем всегда говорит глава государства, и лично включается в работу по продвижению наших торговых интересов в разные страны и континенты. Ничто его не останавливает. Ни часовые пояса, ни расстояния, ни улюлюканье оппонентов. Время такое – требует военного подхода и быстрых решений, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Но это не значит, что мы будем действовать опрометчиво. Там, где нужно, мы умеем взять все под контроль. Та же тема с трудовыми мигрантами. В Беларуси в последнее время их стало ощутимо больше. Особенно в столице. Чтобы в прямом смысле наладить диалог между народами, в нашей стране приняли решение, что зарубежные гости, которые планируют у нас работать, будут сдавать экзамен на знание языка. А на неделе стала известна дата первого испытания.

В перечень профессий, для которых языковая проверка обязательна, вошли 5 рабочих специальностей и 6 должностей служащих в сфере услуг. Главный критерий в работе с людьми, будь то пассажир или посетитель кафе, не должен помешать языковой барьер.

Максим Флоринский, начальник главного управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Включены те профессии, которые предусматривают взаимодействие как наших граждан с иностранцами. Сегодня это помогает нашим нанимателям и соискателям, которые нашли работу на территории страны, именно иностранцам интегрироваться в наше общество.

Первое испытание для иностранцев на знание языка пройдет уже на следующей неделе. Сдавать экзамен планируют около 200 трудовых мигрантов. Отвечать на вопросы гости из зарубежья будут в аудиториях шести вузов, которые определены как пункты для оценки знаний. Списать с телефона или шпаргалки там не получится. При проведении экзамена будут применяться практически все меры, которые используются при ЦЭ или ЦТ. Всевидящее око видеокамер зафиксирует нарушения, если они будут.

Задания присылают в пункты тестирования в день экзамена по защищенной связи Республиканского института контроля знаний. Конверты вскрывают одновременно во всех аудиториях в 11:00. Утечек быть не должно. Содержание тестов узнают лишь в день проведения испытаний.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Экзамен будут сдавать в форме письменного тестирования. На его выполнение отводится полчаса. За это время необходимо будет ответить на 20 вопросов, 17 из них с вариантами ответа. Для успешной сдачи нужно правильно ответить как минимум на половину вопросов. И дело не в аттестате. Успешно пройденный тест – возможность работать в нашей стране. Незачет в этом случае трудовой договор не заключат. Да, ставки высоки. Но всегда есть шанс на работу над ошибками, на пересдачу можно зарегистрироваться неограниченное количество раз. Заданий по орфографии или пунктуации не будет. Проверят владение исключительно разговорным языком.

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:

Перечень вопросов разработан экспертами совместно с Республиканским институтом контроля знаний. Основная задача, в том числе, состоит в том, чтобы обеспечить объективность и равные условия для всех претендентов.