Использование русского и белорусского языков в делопроизводстве и законотворчестве обсудили в парламенте 5 апреля

Новости Беларуси. В парламенте 5 апреля обсудили процесс использования белорусского языка в делопроизводстве и законотворчестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За «круглым столом» – депутаты, юристы, исследователи языка, представители общественности.

Есть целый свод документов, который прописывает все нормы использования двух государственных языков. Таким образом, некоторые законы принимаются на русском, другие – на белорусском языках, и нет официальных переводов. Парламентарии обсуждают сразу несколько вариантов работы в условиях двуязычия.