Прямой эфир

Использование русского и белорусского языков в делопроизводстве и законотворчестве обсудили в парламенте 5 апреля

05 апреля 2018 14:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В парламенте 5 апреля обсудили процесс использования белорусского языка в делопроизводстве и законотворчестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За «круглым столом» – депутаты, юристы, исследователи языка, представители общественности.

Есть целый свод документов, который прописывает все нормы использования двух государственных языков. Таким образом, некоторые законы принимаются на русском, другие – на белорусском языках, и нет официальных переводов. Парламентарии обсуждают сразу несколько вариантов работы в условиях двуязычия.

Использование русского и белорусского языков в делопроизводстве и законотворчестве обсудили в парламенте 5 апреля-1

Игорь Марзолюк, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сінхронныя выданні па-руску і па-беларуску законапраектаў – ці так, як яны сёння ёсць, ці, як варыянт, калі праект уносіцца на адной з дзвюх дзяржаўных моў – па-руску ці па-беларуску – зацверджваецца, а потом зацверджваецца, як афіцыйны, кананічны, прызнаны пераклад.

# общество # Фотофакт # Русский язык # Игорь Марзолюк

Другие новости рубрики

Все новости
Весна пришла. В Бресте побит температурный рекорд двухлетней давности
05 апреля 2018 11:06

Весна пришла. В Бресте побит температурный рекорд двухлетней давности

Самый строгий день Великого Поста. Чистый четверг отмечают православные верующие 5 апреля
05 апреля 2018 10:14

Самый строгий день Великого Поста. Чистый четверг отмечают православные верующие 5 апреля

Карманные деньги у ребёнка. В чем преимущества банковской карты?
05 апреля 2018 09:13

Карманные деньги у ребёнка. В чем преимущества банковской карты?