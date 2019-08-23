Лекции, мастер-классы и экскурсии: более 30 слушателей из 11 стран объединила летняя школа русского языка в Гродно
Новости Беларуси. Студенты, журналисты, инженеры и бизнесмены из 11 стран сели за парты в Гродненском университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Больше трех десятков иностранцев объединила летняя школа русского языка. Одни только начали изучать, а другие решили усовершенствовать свои знания.
Уже пятый год подряд языковые курсы традиционно вызывают интерес у европейцев, а также представителей Китая, Японии, Канады и США. География слушателей расширяется с каждым годом – в этот раз впервые приехали венгры, индийцы и швейцарцы.
Аои Уэно, участница летней школы русского языка (Япония):
Мне нравится русская литература, музыка и так далее, поэтому я хочу знать русский язык. Беларусь – это красивая, и все люди добрые.
Финн Коландер, участник летней школы русского языка (Германия):
Я стал лучше на русском языке. И я хочу вернуться здесь.
Инна Самойлова, заведующая кафедрой Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Интерес вызывают традиционно мастер-классы. Мастер-классы белорусской кухни, мастер-классы белорусских ремесел.
Для слушателей летней школы русского языка подготовлена и насыщенная культурная программа. При этом каждый день приправлен белорусским колоритом: экскурсии по музеям, изучение национальной кухни и старинной архитектуры.