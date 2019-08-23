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Лекции, мастер-классы и экскурсии: более 30 слушателей из 11 стран объединила летняя школа русского языка в Гродно

23 августа 2019 06:49
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Новости Беларуси. Студенты, журналисты, инженеры и бизнесмены из 11 стран сели за парты в Гродненском университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше трех десятков иностранцев объединила летняя школа русского языка. Одни только начали изучать, а другие решили усовершенствовать свои знания.

Лекции, мастер-классы и экскурсии: более 30 слушателей из 11 стран объединила летняя школа русского языка в Гродно-1

Лекции, мастер-классы и экскурсии: более 30 слушателей из 11 стран объединила летняя школа русского языка в Гродно-3

Уже пятый год подряд языковые курсы традиционно вызывают интерес у европейцев, а также представителей Китая, Японии, Канады и США. География слушателей расширяется с каждым годом – в этот раз впервые приехали венгры, индийцы и швейцарцы.

Лекции, мастер-классы и экскурсии: более 30 слушателей из 11 стран объединила летняя школа русского языка в Гродно-6

Аои Уэно, участница летней школы русского языка (Япония):
Мне нравится русская литература, музыка и так далее, поэтому я хочу знать русский язык. Беларусь – это красивая, и все люди добрые.

Лекции, мастер-классы и экскурсии: более 30 слушателей из 11 стран объединила летняя школа русского языка в Гродно-9

Финн Коландер, участник летней школы русского языка (Германия):
Я стал лучше на русском языке. И я хочу вернуться здесь.

Лекции, мастер-классы и экскурсии: более 30 слушателей из 11 стран объединила летняя школа русского языка в Гродно-12

Инна Самойлова, заведующая кафедрой Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Интерес вызывают традиционно мастер-классы. Мастер-классы белорусской кухни, мастер-классы белорусских ремесел.

Для слушателей летней школы русского языка подготовлена и насыщенная культурная программа. При этом каждый день приправлен белорусским колоритом: экскурсии по музеям, изучение национальной кухни и старинной архитектуры.

Лекции, мастер-классы и экскурсии: более 30 слушателей из 11 стран объединила летняя школа русского языка в Гродно-15

Лекции, мастер-классы и экскурсии: более 30 слушателей из 11 стран объединила летняя школа русского языка в Гродно-17

# Русский язык # общество # Инна Самойлова # Финн Коландер # Аои Уэно # Фотофакт

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