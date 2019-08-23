Лекции, мастер-классы и экскурсии: более 30 слушателей из 11 стран объединила летняя школа русского языка в Гродно

Новости Беларуси. Студенты, журналисты, инженеры и бизнесмены из 11 стран сели за парты в Гродненском университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше трех десятков иностранцев объединила летняя школа русского языка. Одни только начали изучать, а другие решили усовершенствовать свои знания.