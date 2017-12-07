Названы 12 лучших работ в рамках конкурса молодых литераторов Беларуси и России

Новости Беларуси. «Мост дружбы» возвели молодые литераторы Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Писателей и поэтов двух стран объединил одноименный конкурс, который прошел уже в третий раз.

Очерки, новеллы, эссе и рассказы прислали более полутора сотен авторов. Жюри выбрало 12 лучших работ, по 6 от каждой страны. В своем творчестве начинающие писатели поднимают не только «вечные» вопросы, но и острые современные темы.