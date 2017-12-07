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Названы 12 лучших работ в рамках конкурса молодых литераторов Беларуси и России

07 декабря 2017 13:05
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Новости Беларуси. «Мост дружбы» возвели молодые литераторы Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Писателей и поэтов двух стран объединил одноименный конкурс, который прошел уже в третий раз.

Очерки, новеллы, эссе и рассказы прислали более полутора сотен авторов. Жюри выбрало 12 лучших работ, по 6 от каждой страны. В своем творчестве начинающие писатели поднимают не только «вечные» вопросы, но и острые современные темы.

Названы 12 лучших работ в рамках конкурса молодых литераторов Беларуси и России-1

Иван Малинин, лауреат конкурса:
Мир меняется сейчас очень, поэтому темы тоже меняются у литераторов. Это всё завязано на социальные сети, молодежь в современном мире и ориентиры на будущее. Почему остались теми же? Потому что это те же любовь, жизнь, отношения с родителями.

Названы 12 лучших работ в рамках конкурса молодых литераторов Беларуси и России-4

Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси:
Каждое из этих произведений – это дополнительный фундамент в укрепление дружбы народов, в укрепление литературы двух стран. Мы высоко оцениваем это. И думаю, что уже с победителями мы скоро выйдем на новый этап их творчества в виде даже издания их произведений.

Конкурс молодых литераторов учредил Постоянный Комитет Союзного государства. Его цель – поиск и раскрытие новых талантов, укрепление российско-белорусских культурных отношений.

# общество # Фотофакт # Русский язык # Николай Чергинец

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