«Главное, не потакать вкусу зрителя, а выращивать его потребности»: Кирилл Коктыш о блогерах и актуальных проблемах журналистики

На вопросы ведущего программы «Неделя» ответил политолог, доцент кафедры политической теории Московского государственного института международных отношений Кирилл Коктыш.

На основном дне дискуссии на Конгрессе у меня сложилось впечатление, что традиционных журналистов, медиауправленцев беспокоит, а где-то иногда даже пугает, скажем так, конкуренция со стороны так называемой гражданской журналистики, по-простому – блогеров. Вы что по этому поводу думаете?

Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории Московского государственного института международных отношений:

Я бы сказал, что беспокоит не конкуренция. Беспокоит тот поток информации, который просто удваивается каждые несколько лет. Растет количество информации при сохранении прежних человеческих способностей разбираться в этой информации. По итогу мы получаем дезинформированного и запутанного реципиента информации, зрителя, слушателя, читателя, который на самом деле все меньше и меньше ориентируется в той проблематике, которая есть. Получается, мозаичное сознание становится, к сожалению, реальностью. И это проблема, потому что на самом деле решать ее можно по-разному.

С одной стороны, можно, конечно, идти вширь – и это предлагал целый ряд ораторов, в том числе и Венедиктов, который сделал у себя редакцию социальных сетей.

А с другой стороны, можно идти и качественно вглубь, выращивая взыскательного зрителя, взыскательного слушателя, читателя, который будет требовать вполне понятный контент и вполне понятное содержание. И, наверное, это диктует и другие требования к СМИ, потому что необходимо каким-то образом читателю, потребителю информации давать инструменты анализа. По крайней мере, само издание должно в этих инструментах достаточно хорошо разбираться.

Работа с метафорой, понимание того, как ты хочешь и чего ты хочешь добиться, позволяет весьма точно конструировать ту систему метафор и то сообщение, которое транслируется зрителю. Наверное, знание того, как работать, по крайней мере, с какими-то базовыми понятиями – это то, что сегодня очень не повредит традиционным СМИ для того, чтобы разбираться в этой системе координат и понимать, что ты хочешь сообщить своему потребителю информации, своему слушателю. И, самое главное, не просто потакать его вкусу, не просто гнаться за его потребностями, но и выращивать эти потребности.

Блогеры стараются гнаться за потребностями, и они становятся медийно успешными персонами.

Кирилл Коктыш:

Не совсем. Они охватывают вширь, но не охватывают вглубь. На самом деле, если вы будете спускаться с верхних потребностей все ниже и ниже, то обхват будет максимально широким.

Хорошая есть аналогия: если разбить стакан воды и дать воде полную свободу, то она растечется по столу. А стакан, ограничивая ее свободу, тем самым поднимает ее вверх. В этом плане, наверное, пришло время не идти вширь, а скорее, выращивать верх. Более того, такой тренд уже пошел. Ведь печатные СМИ традиционно отличаются от электронных тем, что в первую очередь читатель воспринимает логику и структуру. То есть когда я читаю печатный текст, я в любом случае смотрю на логические моменты и оцениваю как убедительные либо неубедительные. Понятно, что у телевидения другая логика, у радио – другая логика, но печатный текст в истории цивилизации на самом деле породил аналитику как ипостась цивилизации. Собственно говоря, он ее и создал, потому что к одному и тому же тексту можно вернуться даже через 100 лет, и мы все равно будем считать один и тот же источник, мы обсуждаем один и тот же предмет. Так вот сейчас Washington Post увеличивает печатный тираж. New York Times увеличивает печатный тираж.

Это обоснованно?

Кирилл Коктыш:

Это обоснованно: увеличивается подписка, увеличивается запрос на приличную аналитику, когда просто можно не увеличивать количество фактов, которые ты видишь и не можешь даже различать, где факты настоящие, а где – фриковые. Чем отличается блогерская журналистика от журналистики СМИ: никакой ответственности за верификацию фактов нет: он пишет свое мнение. Он создал СМИ, он его транслирует. И это мнение может никак не коррелироваться реальностью. Но те, кому оно симпатично, могут воспринимать это как реальность. Получается уже чисто постмодерн.

Так вот запрос на выход из постмодерна в какой-то понятный мир с понятной системой координат с верифицированной информацией или, по крайней мере, с логичной информацией уже есть. И я неслучайно процитировал глобальные издания, потому что Washington Post и New York Times, конечно же, читают Соединенные Штаты. Но, в первую очередь, это гайд и для Европы. Все-таки европейская аналитика, к великому сожалению, кроме Швеции, Британии и Франции, свелась к перепечатыванию Washington Post либо New York Times. Поэтому в данном плане эти два издания абсолютно критичны.

Рост запроса на логику, на понятное непротиворечивое изложение, когда вы развиваете ту позицию, которую заявляли вчера, будете заявлять, скорее всего, завтра, потому что у вас есть обязательства. Потому что вы своему читателю объяснили, что это интересно, важно и значимо. Запрос на это начинает расти, и это вполне здоровый тренд. Понятно, что электронная журналистика должна дополнять существующую. Она не должна вытеснять.

Спасибо! О блогерах и актуальных проблемах журналистики мы говорили с политологом, доцентом кафедры политической теории Московского государственного института международных отношений Кириллом Коктышем.