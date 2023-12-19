Стало известно самое популярное слово в русском языке за 2023 год

Как сообщает «Грамота.ру», главным словом года эксперты назвали «нейросеть». За него проголосовали 75% опрошенных. Вторым стало GPT, получив 58% голосов. Слова «база» и «возвращенцы» на третьем месте с 43%. Чуть более 20% набрали слова «промпт» и «имба» [персонаж или какой-либо элемент, улучшенный в несколько раз – прим. ред.].

Кстати, слово «нейросеть» еще не вошло в основные нормативные словари русского языка. Только в сентябре 2023 года его добавили в орфографический академический электронный ресурс «Академос». Однако оно входит в пул технологических слов, которыми сейчас активно пользуются: джипити, чат-бот, промпт-инженер, искусственный интеллект. Последнего пока также нет в словарях.

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