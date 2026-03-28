ПВО РФ сбила за ночь 155 украинских БПЛА над регионами России

Специалисты «Росатома» покинули иранскую АЭС «Бушер»

Благодаря совместным усилиям дипломатов и армянских властей 164 сотрудника пересекли границу и спецрейсом вылетели из Еревана в Москву. Вместе с ними были эвакуированы также граждане Таджикистана и Узбекистана.