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ПВО РФ сбила за ночь 155 украинских БПЛА над регионами России

28 марта 2026 14:49
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ПВО РФ сбила за ночь 155 украинских БПЛА над регионами России-0

Дежурные средства ПВО РФ ночью нейтрализовали 155 БПЛА ВС Украины над российскими регионами, пишет РИА Новости.

Минобороны России информирует, что в течение ночи с 27 на 28 марта осуществлен перехват и уничтожение 155 украинских БЛА самолетного типа. Беспилотники уничтожены над Брянской, Ленинградской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской, Калужской, Тверской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Орловской, Тульской, Ярославской, Новгородской областями, над Крымом и Московским регионом.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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