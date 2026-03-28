ПВО РФ сбила за ночь 155 украинских БПЛА над регионами России

Дежурные средства ПВО РФ ночью нейтрализовали 155 БПЛА ВС Украины над российскими регионами, пишет РИА Новости.
Минобороны России информирует, что в течение ночи с 27 на 28 марта осуществлен перехват и уничтожение 155 украинских БЛА самолетного типа. Беспилотники уничтожены над Брянской, Ленинградской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской, Калужской, Тверской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Орловской, Тульской, Ярославской, Новгородской областями, над Крымом и Московским регионом.
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