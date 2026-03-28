Сезон весенних ярмарок стартовал в Минске

Приобрести свежие товары в одном месте. Такая возможность есть у жителей и гостей столицы. В Минске стартовал сезон весенних ярмарок. Одна из самых крупных расположилась у «Чижовка-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свою продукцию предлагают около 80 продавцов из всех регионов страны. Это как фермеры, так и крупные предприятия. Посетители могут найти все необходимое по выгодным ценам. Так, стоимость картофеля начинается от 80 копеек за килограмм, кило живого карпа – от 7 рублей. Особенно бойкая торговля идет у прилавков с саженцами и свежими овощами.

Софья Березун, жительница Минска: Смотрели новости по СТВ и решили сюда прийти. Очень хороший, достаточный выбор саженцев. Цены приемлемые, продавцы замечательные. Ну и в принципе подъезд у нас удобный. Мы живем в районе Серебрянки.

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Единственное, в выходные 4, 5 и 11,12 апреля проводить мы будем только по субботам – 4 и 11 апреля. Это связано с празднованием Христово Воскресения у различных конфессий, проживающих в Республике Беларусь. Поэтому режим работы ярмарки с 8 до 16 наиболее привычен как для продавцов, которые постоянно посещают наши ярмарки, так и для жителей столицы.

Ярмарка у «Чижовки-Арены» будет работать каждый выходные до конца апреля. В будущем такие площадки планируют организовывать в каждом районе столицы.