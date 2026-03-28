Как заменить поход в салон? Врач-косметолог о правилах безопасного самомассажа

Екатерина Мазынская, врач-косметолог: В современном интенсивном ритме жизни нам часто не хватает времени и сил для того, чтобы посетить кабинет косметолога для проведения курса массажа. В таком случае мы можем проводить самомассаж в домашних условиях и всегда оставаться молодыми и красивыми. Я расскажу вам, как сделать прекрасную домашнюю процедуру самомассажа.

Екатерина Мазынская:

Для начала кожу нужно подготовить. В первую очередь ее нужно очистить средствами для очищения кожи, содержащими поверхностно активные вещества или АНА-кислоты. На очищенную кожу нужно нанести сыворотку для массажа. Вполне подойдет увлажняющая сыворотка. Несколько капель сыворотки мы наносим на ладони, согреваем эту сыворотку и равномерно распределяем по коже лица. И дальше приступаем к самом массажу.

Самомассаж необходимо проводить по массажным лимфодренажным линиям. Эти линии распределяются на лице от центра к середине. Продавливающими, вибрирующими или постукивающими движениями мы прорабатываем каждую зону от середины к краю лица. После того, как мы разогрели кожу, можно приступать к щипковым массажным движениям. Они тоже проводятся по массажным линиям от середины лица к краю лица.