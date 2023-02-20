Украинская верхушка очумела националистическими взглядами! Лукашенко возмущён борьбой против русского языка

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я служил в Украине, я знаю Украину хорошо. Это вот такие люди классные! И на Западе в том числе. Это люди, которые не заслуживают того, что там происходит. Но там обезумели политики и верхушка эта очумелая. И правильно, очумела она своими националистическими взглядами. Ну зачем вы развернули борьбу против русского языка? Чем вам мешает русский язык? У нас есть белорусский язык – Беларусь. У нас есть русский язык. Мы дали статус двух языков государственного. Тихо, спокойно утихомирили, сейчас никто уже не говорит о том, белорусский, русский язык, как это было в середине 1990-х, когда у нас в националистическом угаре тоже отдельные люди были. У нас в середине 1990-х тоже было, что в Украине, но мы спокойно из этого вышли. Через референдумы определились, как жить и прочее.

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