Белорусские парламентарии примут участие в мероприятиях ПА ОДКБ

Беларусь примет участие в мероприятиях Парламентской ассамблеи ОДКБ. Наша делегация во главе с председателем Палаты представителей Игорем Сергеенко уже прибыла в Москву, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны подведут итоги реализации приоритетов председательства Кыргызстана в Организации, а также обсудят инициативы России на период ее председательства в 2026 году. Также в повестке – проекты модельных законов в сфере обороны и безопасности.

Речь пойдет о законодательных новеллах по противодействию терроризму, в области военно-патриотического воспитания, в сфере гражданской защиты населения.