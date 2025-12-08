Белорусские парламентарии примут участие в мероприятиях ПА ОДКБ

Беларусь примет участие в мероприятиях Парламентской ассамблеи ОДКБ. Наша делегация во главе с председателем Палаты представителей Игорем Сергеенко уже прибыла в Москву, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь примет участие в мероприятиях Парламентской ассамблеи ОДКБ. Наша делегация во главе с председателем Палаты представителей Игорем Сергеенко уже прибыла в Москву, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стороны подведут итоги реализации приоритетов председательства Кыргызстана в Организации, а также обсудят инициативы России на период ее председательства в 2026 году. Также в повестке – проекты модельных законов в сфере обороны и безопасности.
Речь пойдет о законодательных новеллах по противодействию терроризму, в области военно-патриотического воспитания, в сфере гражданской защиты населения.
Руслан Косыгин, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Широкий спектр вопросов, который предусматривает конечно же, подведение итогов реализации программы деятельности Парламентской ассамблеи за прошедшие пять лет, рассмотрение модельных правовых актов в сфере обеспечения безопасности государств-членов ОДКБ. Причем правовых актов, которые на сегодняшний день учитывают современные вызовы, угрозы и в сфере безопасности для наших государств, государств членов ОДКБ. Главное мероприятие – это планирование рассмотрения программы и ее утверждение, программы деятельности Парламентской ассамблеи на 26-30 год.
Помимо парламентариев стран ОДКБ к участию в заседании приглашены представители ряда зарубежных стран. Ожидается, что в Москву прибудут гости из Сербии, Китая и Ирана.