Косыгин: Беларусь говорит о благосостоянии народа, а Запад – только о войне

Мировые тренды. Как разобраться в геополитике с учетом всплывающих инсайдов от нашего Президента? Какое место занимает Беларусь в сфере региональной безопасности? И почему важно понимать международную политическую конъюнктуру? На площадке ток-шоу «По существу» обсудили военно-политическую обстановку.

Руслан Косыгин, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Наш Президент говорит о развитии нашей экономики, в том числе в рамках тех экономических союзов, которые создают прочную основу. И если мы, Республика Беларусь, в том числе с нашими экономическими союзниками говорим о тех вещах, которые связаны с повышением благосостояния нашего народа, то западные партнеры – сегодня у них риторика только о войне.

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