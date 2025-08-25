Прямой эфир

Косыгин: Беларусь говорит о благосостоянии народа, а Запад – только о войне

25 августа 2025 17:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мировые тренды. Как разобраться в геополитике с учетом всплывающих инсайдов от нашего Президента? Какое место занимает Беларусь в сфере региональной безопасности? И почему важно понимать международную политическую конъюнктуру? На площадке ток-шоу «По существу» обсудили военно-политическую обстановку.

Косыгин: Беларусь говорит о благосостоянии народа, а Запад – только о войне-2

Руслан Косыгин, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Наш Президент говорит о развитии нашей экономики, в том числе в рамках тех экономических союзов, которые создают прочную основу. И если мы, Республика Беларусь, в том числе с нашими экономическими союзниками говорим о тех вещах, которые связаны с повышением благосостояния нашего народа, то западные партнеры – сегодня у них риторика только о войне.

Читайте также:

Беларусь грамотно выстраивает отношения со всеми мировыми центрами силы – политолог

Трамп переходит на геополитику персон – эксперт о разговоре президента США с Лукашенко

Без Беларуси в Европе безопасность не обеспечить – Боровик

# Международная политика # Экономика # Руслан Косыгин

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь грамотно выстраивает отношения со всеми мировыми центрами силы – политолог
25 августа 2025 17:11

Беларусь грамотно выстраивает отношения со всеми мировыми центрами силы – политолог

Трамп переходит на геополитику персон – эксперт о разговоре президента США с Лукашенко
25 августа 2025 16:50

Трамп переходит на геополитику персон – эксперт о разговоре президента США с Лукашенко

Без Беларуси в Европе безопасность не обеспечить – Боровик
25 августа 2025 16:20

Без Беларуси в Европе безопасность не обеспечить – Боровик