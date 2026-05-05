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Финальная серия детско-юношеской волейбольной лиги стартовала в Минске

05 мая 2026 18:56
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Финальная серия детско-юношеской волейбольной лиги стартовала в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лучших определят 52 команды со всей страны.

Финальная серия детско-юношеской волейбольной лиги стартовала в Минске-2

В игровых видах спорта очень важна стартовая игра. Считается, как начал, так и будет. В первом финале принимают участие четыре возраста. Самые старшие ребята – 2012 года рождения. А 2012-й – особенная категория, которая в ракурсе главного тренерского штаба.

Алексей Ковалев, главный тренер мужской сборной Беларуси (U-16):
Для меня интересна возрастная группа 11-12 года рождения. Этот возраст будет в этом году летом играть на чемпионате Европы в первый раз. Цель – чтобы мои ребята отобрались на финальную часть чемпионата Европы.

В этом сезоне турнир побил рекорд участников. 96 дружин со всей страны, которые боролись за выход финальную часть.

Подробности в видео.

# Волейбол

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