Финальная серия детско-юношеской волейбольной лиги стартовала в Минске

В игровых видах спорта очень важна стартовая игра. Считается, как начал, так и будет. В первом финале принимают участие четыре возраста. Самые старшие ребята – 2012 года рождения. А 2012-й – особенная категория, которая в ракурсе главного тренерского штаба.

Алексей Ковалев, главный тренер мужской сборной Беларуси (U-16):

Для меня интересна возрастная группа 11-12 года рождения. Этот возраст будет в этом году летом играть на чемпионате Европы в первый раз. Цель – чтобы мои ребята отобрались на финальную часть чемпионата Европы.

В этом сезоне турнир побил рекорд участников. 96 дружин со всей страны, которые боролись за выход финальную часть.