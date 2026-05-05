Сергей Стась назначен главным тренером ХК «Бреста»

Громкий переход в белорусском хоккее. Сергей Стась назначен главным тренером «Бреста», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Предыдущим местом работы специалиста была столичная «Юность», которую наставник возглавлял на протяжении 2 лет и в первом же совместном сезоне привел к золотым наградам экстралиги, а также завоевал с командой два Кубка Салея. В минувшем розыгрыше столичный клуб выиграл регулярный чемпионат, однако оступился на полуфинальной стадии, став бронзовым призером национального первенства.

Также Сергей Леонидович работал с «Гомелем», молодежной дружиной Беларуси, входил в тренерские штабы минского «Динамо» и национальной сборной. Специалист дважды признавался лучшим тренером страны. В свою очередь, максимальным результатом южан стало второе место два года назад.