Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим ситуацию между Арменией и ЕС, а также угрозы Зеленского и подготовку ко Дню Победы. В гостях военно-политический аналитик, эксперт в сфере безопасности Александр Тиханский.

Александр Тиханский, военно-политический аналитик, эксперт в сфере безопасности:

У любого народа национализм – это его внутренний главный враг. Из этого давайте будем исходить, что если мы в своем внутреннем фронте, в своем обществе четко поставим конкретные точки отсчета нашей нации, точки отсчета нашего интернационализма, точки отсчета того, что наша страна и многонациональная, и в то же время поставить свои национальные интересы выше.

Извините, зачем нам интересы Польши, Литвы? Ну давайте, добейтесь своими американским вооружением и самолетами-носителями ядерного оружия. Вопрос же в том, что все равно в любом случае вы получите то, что… То, что называется неприемлемым ущербом, и перестанете существовать как нация.

Почему на сегодняшний день Европа не может понять? Все говорят: к войне, о войне, о войне. Но ведь они же перестанут существовать. Об этом сколько раз уже говорили. Что не будет конвенциональной войны, будет только ядерная. Но они все равно с четкой, жесткой, конкретной упоротостью нацизма… Ведь говорить сегодня даже о каком-то нацизме… Можно говорить о фашизме, о фашизации Европы. Происходит фашизация Европы, причем фашизация идет больше даже не столько на уровне национальных государств, сколько на уровне Европейской комиссии. Урсула – основной фашистский диктатор сейчас в Европейском союзе, который всем четко ставит, какие рамки, что можно делать, что нельзя.

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