Тиханский рассказал, в какое слабое место Беларуси будет бить Запад

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим ситуацию между Арменией и ЕС, а также угрозы Зеленского и подготовку ко Дню Победы. В гостях военно-политический аналитик, эксперт в сфере безопасности Александр Тиханский.

Александр Тиханский, военно-политический аналитик, эксперт в сфере безопасности:

Со всех сторон будут атаковать, пытаться, где найти слабое место. Слабое место, я говорю, у нас сегодня одно – подрастающее поколение, те, кто нас сменит. Как они сохранят государство, как они его будут развивать и так далее. Вот это, и в это место бьют, бьют, бьют тиктоками… Сформируют такое фрагментированное сознание кусочками.

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