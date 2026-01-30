Парламентарии Беларуси и Алжира обсудили перспективы развития сотрудничества

Алжир на севере Африки – еще одна «точка роста» для экспорта белорусского продовольствия. Так, в конце 2025 года в рамках официального визита Александра Лукашенко в это государство заключен договор на поставку сухого молока из Беларуси. Цена вопроса – более $1,5 млн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, продовольствие – не единственная сфера, представляющая взаимный экономический интерес. Беларусь и Алжир планируют также реализовать совместные проекты в промышленности, аграрном секторе, фармацевтике, банковском деле.

Детали обсудили в ходе первого в истории визита белорусских парламентариев в Алжир. И это уже рутинная работа по реализации договоренностей на высшем уровне. Напомним, в начале декабря в присутствии лидеров Беларуси и Алжира подписали «дорожную карту» сотрудничества до 2027-го.

Алжирский рынок проявляет высокий интерес к продукции белорусского машиностроения: тракторам МТЗ, грузовикам МАЗ и карьерной технике БЕЛАЗ. Особое внимание – агропромышленному комплексу.

Беларусь готова не только поставлять высококачественные продукты питания. Минск намерен делиться технологиями возделывания сельхозкультур, а также участвовать в проектах по механизации сельского хозяйства Алжира. Для развития сотрудничества в гуманитарной сфере наша страна открыта для алжирских студентов, нацеленных на получение современного образования в белорусских вузах.