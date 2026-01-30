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Парламентарии Беларуси и Алжира обсудили перспективы развития сотрудничества

30 января 2026 17:04
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Алжир на севере Африки – еще одна «точка роста» для экспорта белорусского продовольствия. Так, в конце 2025 года в рамках официального визита Александра Лукашенко в это государство заключен договор на поставку сухого молока из Беларуси. Цена вопроса – более $1,5 млн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, продовольствие – не единственная сфера, представляющая взаимный экономический интерес. Беларусь и Алжир планируют также реализовать совместные проекты в промышленности, аграрном секторе, фармацевтике, банковском деле.

Детали обсудили в ходе первого в истории визита белорусских парламентариев в Алжир. И это уже рутинная работа по реализации договоренностей на высшем уровне. Напомним, в начале декабря в присутствии лидеров Беларуси и Алжира подписали «дорожную карту» сотрудничества до 2027-го.

Алжирский рынок проявляет высокий интерес к продукции белорусского машиностроения: тракторам МТЗ, грузовикам МАЗ и карьерной технике БЕЛАЗ. Особое внимание – агропромышленному комплексу. 

Беларусь готова не только поставлять высококачественные продукты питания. Минск намерен делиться технологиями возделывания сельхозкультур, а также участвовать в проектах по механизации сельского хозяйства Алжира. Для развития сотрудничества в гуманитарной сфере наша страна открыта для алжирских студентов, нацеленных на получение современного образования в белорусских вузах.

Парламентарии Беларуси и Алжира обсудили перспективы развития сотрудничества-2

Руслан Косыгин, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Эта встреча дала прочную основу работы двух парламентов, Алжира и Республики Беларусь, в рамках оказания содействия по реализации тех проектов, задач, которые поставлены главой нашего государства. 

Несомненно, встречи, которые провели, будут способствовать реализации именно тех задач по соответствующим направлениям. Это промышленность, сельское хозяйство, реализация задач в сфере здравоохранения, культуры. 

Работа на африканском направлении – один из перспективных трендов внешней политики Беларуси. Минск активно наращивает присутствие в ключевых точках континента. Алжир, Египет, Эфиопия, Зимбабве – география постоянно расширяется. А сотрудничество переходит от простой торговли к тесной кооперации и инвестиционному партнерству.

# Международная политика # Руслан Косыгин # Алжир

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