В Минске стартовал финал турнира по шахматам «Белая ладья»

В Минске стартовал финал турнир по шахматам «Белая ладья», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Проект Президентского спортивного клуба и белорусской федерации шахмат, в котором специалисты выявляют лучших юных интеллектуалов страны.

Истоки этих состязаний уходят в 60-е годы прошлого столетия. Второй виток соревнования получили в 2015-м и сегодня на базе Республиканского центра олимпийской подготовки стартовал 11-й финал.

Ребята до 2012 года рождения имеют возможность не только проверить свои силы на престижном старте, но и оказаться в поле зрения специалистов высшего звена сборной Беларуси. 16 команд проведут 7 туров по швейцарской системе. На партию выделен час.

Юрий Борсук, старший тренер национальной команды Беларуси по шахматам:

Они юные в возрасте, но это зачастую профессиональные уже ребята, которые выбрали свою стезю в шахматы. Многие из этих ребят уже играли на чемпионатах мира и международных соревнованиях. Командных соревнований не много, а Всемирная шахматная олимпиада проводится в команде. Для ребят молодых это классный опыт. Это отбор в Сочи на международную «Белую ладью», на финал международных соревнований, куда обычно приезжают не менее 12-15 стран. То есть Россия принимает много.

Турнир завершится в пятницу. И пока трудно предугадать итоговый результат.