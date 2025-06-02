Почему информационные вбросы стали мощным военным оружием и как продолжится политическая борьба в Польше? Обсудили эксперты

Стратегия России и Украины, ход переговоров делегаций. Что происходит в регионе и какой стратегии придерживаются две стороны конфликта? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить, какова роль Беларуси и почему посылаемые нами сигналы игнорируются милитаристской Европой.

Почему информационные вбросы продолжаются, несмотря на движение к миру? Кирилл Казаков, СТВ:

Министр обороны говорит о том, что учения «Запад», которые будут проходить в этом году, будут отведены от границы. Как многие называют, это шаг добрососедства. Далее Наталья Николаевна Эйсмонт, когда комментировала передачу пленных, говорила о том, что мы выступаем в качестве площадки, мы готовы в любом случае каким-то образом предоставить свою площадку, но мы не являемся стороной этого обмена, не являемся стороной этого конфликта. Что это происходит, почему эти вбросы продолжаются, несмотря на наше движение к миру, даже такое конкретное и показательное?

Руслан Косыгин, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Принципиально важно ключевое слово «мир», и это одно из достояний нашего государства, главы нашего государства, который находится с визитом в Китае. Наверняка там в том числе будут обсуждаться вопросы именно глобальной и региональной безопасности. Это принципиально важно: то, что мы живем в Беларуси под мирным небом. И, конечно же, все, что происходит, – это для нас показатель, где мы должны реально оценить, что сегодня происходит в рамках этого глобального противостояния. И все, что касается информационной составляющей, это составная часть войны. Войны, развязанной против Российской Федерации, против нашего государства, цель которой неизменно – подорвать стабильную обстановку внутри государства и сформировать так называемое международное общественное мнение, которое способствовало бы реализации той цели, которую перед собой поставили, ее никто не скрывает, европейцы вместе с Зеленским. Во-первых, это сорвать мирный процесс. Однозначно, все, что ни делай, похоже в определенной степени на диверсию, цель которой одна – чтобы война продолжалась. Это со стороны Евросоюза в том числе и в отношении Трампа, чтобы он не выполнил те обещания, которые он обозначил, на себя примерив корону миротворца. Поэтому в рамках информационной войны цель по-прежнему остается – продолжение конфликта с целью, как для себя определили европейские государства (в основе своей Евросоюз, Великобритания) – это нанесение стратегического поражения Российской Федерации и ее ослабление. Про обмен пленными между Россией и Украиной

Руслан Косыгин:

Все, что касается вопроса, связанного с обменом пленными, здесь действительно тема очень важная и нужная. Это тоже один из шагов, который направлен на деэскалацию сегодняшней обстановки, а это нужно делать. Но вместе с тем мы видим по итогам переговоров, что стороны имеют такие позиции и такие требования, что они взаимоневыполнимы. И опять мы говорим о том, что Зеленский умышленно, продвигая тему непринятия никаких условий, делает все для того, чтобы продолжить войну, остаться у власти. И в рамках обмена пленными, здесь действительно роль Республики Беларусь как той площадки, на которой можно и нужно решать те задачи, которые связаны с договоренностью и достижением мирных соглашений. Причем речь не только о Украине, здесь речь идет о глобальной безопасности, чтобы в этих переговорах принимали участие все те, кто заинтересован в продолжении. Заявления Зеленского, что Россия в Беларуси летом что-то устроит, – предвестник войны? Кирилл Казаков:

Зеленский заявляет о том, что в Беларуси летом что-то Россия устроит. Это попытка втянуть политически, для того, чтобы показать, что есть некий союз, коалиция? Либо же это предвестник войны реальный?

Александр Алесин, независимый военный эксперт:

Я думаю, что это попытка втянуть Беларусь в реальную войну. Если мы проведем параллель с 2022 годом, то Зеленский намекает именно на это, что с территории Беларуси во время этих учений может быть принята попытка очередного наступления на территорию Украины. Учитывая то, что Киев находится от белорусской границы совсем недалеко, это прежде всего обострение градуса белорусофобии и русофобии. И это реверанс в сторону кругов в Европе, которые хотят ситуацию обострить до предела. Есть желание устроить в Беларуси не только угрозу со стороны западного государства, но надежда на внутренние наши беспорядки. Я думаю, не все, кто поднимал голову в 2020 году, уехали. Часть спряталась под плинтус. Я думаю, что расчет есть еще и на этих людей, потому что победить ядерную державу, которой является теперь Беларусь, простой агрессией невозможно. Есть расчет по-прежнему на то, что внутри нашей страны могут возникнуть какие-то течения, волнения и единство нашего народа может быть подорвано. Точно так же и в отношении Российской Федерации. Я думаю, что эта диверсия против железных дорог, аэродромов еще одну цель имеет – это удар по российскому общественному мнению, посеять сомнения в дееспособности управления руководителей государства и, воспользовавшись этим, предпринять какие-то внешние действия. У Украины с Россией окно коммуникаций – только через Беларусь

Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодня важно признать, что окно коммуникаций с Россией у Украины – только через Беларусь. Это, с одной стороны, хорошо, но с другой стороны, Беларусь – это то государство, на которое нет в априори никакого давления извне. В том же Стамбуле можно на Турцию повлиять как-то, можно каких-то консультантов туда прислать, много чего можно сделать, чтобы переговоры свести с конструктивного пути. На территории Беларуси этого сделать невозможно. Единственный шанс дестабилизировать обстановку, чтобы закрыть и это окно возможностей, и то, что сейчас происходит, то, что связано с обменом военнопленными, с информационными сбросами – это звенья одной цепи. Стремление максимальным образом дестабилизировать обстановку, чтобы в невыгодные условия поставить Россию. Сколько инновационных премьер было на выставке MILEX-2025?

Андрей Тарасов, начальник управления военно-технического сотрудничества Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

Премьер было две именно на открытии MILEX, что касается официальной части. Всего же из 750 озвученных мной образцов ОВСТ белорусского производства более 200 – это были новейшие разработки. Если коротко озвучить основные, это зенитно-ракетный комплекс «Бук-МБ-2К» с первой отечественной ракетой. Из сегмента беспилотия могу отметить беспилотный авиационный комплекс «Эскалон», такой же комплекс «Джульетта». Понятно, у нас разное назначение, у них разные характеристики. Беспилотный комплекс вертолетного типа «SKY-TRUCK», который является грузовым. Уникальная разработка – это программно-аппаратный комплекс «Гидра». Он является уникальным, потому что не имеет аналогов на рынке, и основная задача его – многоуровневая эффективная защита сетей от кибератак. Также было множество других новинок. Все новейшие белорусские разработки ни в коем случае не уступают мировым аналогам, по ряду направлений они их превосходят, а есть даже продукты, которые не имеют аналогов и являются уникальными. «Мы еще увидим внутриполитическую борьбу в Польше»