Определился второй соперник сборной Беларуси по футболу на июньские товарищеские матчи

Стал известен второй соперник сборной Беларуси по футболу в летнюю международную паузу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подопечные Виктора Гончаренко встретятся с командой «Буркина-Фасо».

Поединок с африканской дружиной состоится 9 июня на поле Национального футбольного стадиона в Минске. Сейчас «белокрылые» занимают 97-е место в рейтинге ФИФА, а их оппоненты находятся на 62-й позиции.

5 июня наши парни на столичной арене проведут товарищеские противостояния с командой Сирии. Первые контрольные матчи нового сезона белорусская сборная может занести в свой актив. Сначала соотечественники обыграли киприотов – 1:0, а затем праздновали победу над оппонентами из Армении – 2:1.

Данные спарринги являются этапом подготовки к очередному сезону Лиги наций УЕФА. Осенью предстоит сыграть против соперников из Финляндии, Сан-Марино и Албании.