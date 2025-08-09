Что политики ЕС хотят оставить будущему поколению? Ответил Косыгин

Руслан Косыгин, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В целом, то, о чем говорит глава государства. И, конечно же, это повод стратегически задуматься. А какие перспективы у нас, если так будет развиваться обстановка? То есть, речь идет, о чем не раз говорил глава государства, о будущем нашего поколения, которое будет там впереди, и что их ждет. И вот как раз то, о чем говорил глава государства, свидетельство того, что мы думаем о своем будущем. К сожалению, об этом будущем не думают так называемые политики цивилизованного Запада. Основная часть политиков Евросоюза, что они хотят оставить будущему поколению? Это военные конфликты по всей планете, в том числе и военный конфликт в европейском регионе. Конечно же, так не должно быть. Что еще принципиально важно, глава государства в рамках интервью четко обозначил, да, обстановка сложная, да, она непростая. Но вместе с тем, именно вот в такой обстановке необходимо прийти к диалогу.