Тиханский: 9 Мая – это фильтр против тех, кто пытается замазать историю

Григорий Азаренок, СТВ:

Скажите, какое ваше любимое стихотворение военное или песня?

Александр Тиханский:

Сразу скажу: «Жди меня». Сильная вещь.

Григорий Азаренок, СТВ:

На этом, мне кажется, если бы не было этого стихотворения, то, ну, конечно, победа была бы, может быть, не в те сроки, может быть, по-другому, потому что это же переписывали люди от руки, это переписывали солдаты в тетрадки, это носило такой важный характер, такие глубинные вещи затрагивало.

Александр Тиханский:

Знаете, это и потом, и через 40 лет. Дело в том, что это было в Афганистане, и я видел, как переписывали Константина Симонова. Знаете, это было и тогда, следующую войну. Вот что надо понимать: есть вещи, которые незыблемы. Они вот, скажем так, то, что обнажает весь фундамент нашей духовности. Или она есть, или ее нет. Здесь вопрос сегодня стоит так: если есть духовность, и тогда 9 Мая не только будет святым праздником, это еще будет фильтром. Фильтром от тех, кто пытается это замазать, кто пытается переписать историю.

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