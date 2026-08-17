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Новости по тегу #Роботы

В Бресте прошел международный конкурс подводных роботов
17 августа 2026 17:31

В Бресте прошел международный конкурс подводных роботов

Китай экспортировал около 10,4 млн роботов за 5 месяцев 2026 года
13 июля 2026 07:59

Китай экспортировал около 10,4 млн роботов за 5 месяцев 2026 года

Задел авто и скрылся – робот-доставщик устроил ДТП в Москве
09 июля 2026 12:07

Задел авто и скрылся – робот-доставщик устроил ДТП в Москве

Роботы победили людей в беге во время полумарафона в Пекине
19 апреля 2026 13:49

Роботы победили людей в беге во время полумарафона в Пекине

Аналогов пока не находил – белорусский школьник занимается разработкой робота-пылесоса треугольной формы
25 февраля 2026 14:00

Аналогов пока не находил – белорусский школьник занимается разработкой робота-пылесоса треугольной формы

Эффективность без обеда, выходных и перерывов: на что способны промышленные роботы
22 февраля 2026 16:49

Эффективность без обеда, выходных и перерывов: на что способны промышленные роботы

В ОАЭ расширяют использование робототехники в экстренных службах
18 февраля 2026 07:32

В ОАЭ расширяют использование робототехники в экстренных службах

Премьер-министра приветствовал робот! Какие цифровые решения представили на форуме ПВТ
11 февраля 2026 16:51

Премьер-министра приветствовал робот! Какие цифровые решения представили на форуме ПВТ

Когда роботы заменят людей на белорусских заводах – ответили эксперты
29 сентября 2025 16:43

Когда роботы заменят людей на белорусских заводах – ответили эксперты

Андроиды смогут заменить людей? Посмотрите, как в Китае создают суперсовременных роботов
02 сентября 2025 11:52

Андроиды смогут заменить людей? Посмотрите, как в Китае создают суперсовременных роботов

В Пекине откроется магазин гуманоидных роботов
08 августа 2025 07:10

В Пекине откроется магазин гуманоидных роботов

Энергокуб и робот-паук для спасательных операций – юные белорусские конструкторы показали свои разработки
03 июля 2025 12:15

Энергокуб и робот-паук для спасательных операций – юные белорусские конструкторы показали свои разработки