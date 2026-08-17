Новости по тегу #Роботы

В Брест приехали 15 команд. География – от Минска до Пекина.
По данным таможенных органов КНР, поставки идут в более чем 150 стран и регионов, а ключевые рынки – ЕС и АСЕАН.
Выполнив заказ, робот отъезжал от жилого дома и по неосторожности задел стоявший на парковке автомобиль.
Победителем стал робот «Молния» под номером 009. Его чистое время составило 50 минут 26 секунд. Это на 9 минут меньше, чем действующий до сих пор рекорд на подобной дистанции, установленный человеком.
Сейчас я работаю над роботом-пылесосом. Именно над финальной версией его, как он будет выглядеть.
Такие умные помощники повышают производительность труда – они работают без выходных, перерывов и усталости.
В Дубае уже работает новый робот-пожарный, который помогает тушить возгорания в условиях, опасных для человека.
Самые инновационные решения представили на выставке «Технологический суверенитет: IT-ресурс для промышленности».
«Робототехнические комплексы у нас реализованы с точки зрения сварочных операций, с точки зрения производственных каких-то операций, автоматизации каких-то процессов целиком», – рассказал представитель БЕЛАЗ.
По какому пути мир будет двигаться дальше – смотрите в фильме «Вперед к новому!»
Помимо товаров, в магазине также есть кафе и бар-ресторан, где в роли официантов и музыкантов будут выступать сами роботы.
Государство создает условия для обучения, профессионального роста и самореализации молодых людей – от специализированных школ и технопарков до конкурсов. Решать сложные, высокотехнологичные задачи готовы юные конструкторы.
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