Создают мини-копии мемориалов и обучают роботов! Чем ещё занимаются школьники в инженерно-техническом центре

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В прошлом году на базе столичной гимназии № 37 появился инженерно-технический центр. Современные технологии и инновационные методы обучения помогают учащимся всесторонне развиваться.

Любовь Познякова, учащаяся гимназии № 37 г. Минска:

Работали на 3D-принтере, который у нас есть. На компьютерах мы работали в Sweet Home, и там каждый из нас мог построить дом своей мечты, свой коттедж. Инженерные классы дают прекрасную возможность поближе познакомиться с профессиями. Мы посещаем разные высшие учебные заведения, недавно ездили в БНТУ. В этом году были в БГТУ, где познакомились с преподавателями, увидели новое оборудование, даже поработали на нем. И теперь имеем более точное представление о нашей будущей профессии.

Татьяна Челдышкина, заместитель директора по учебной работе гимназии № 37 г. Минска:

С открытием инженерно-технического центра на базе гимназии появилось новое оборудование, которое активно используется в образовательном процессе: робо-комплекс, а также 3D-принтер. Активно используется лего-конструирование и роботы Matata.

Matatalab – это уникальные образовательные комплексы, разработанные для детей от 4 до 9 лет. Они учат программированию через игру. В этой лаборатории ребята самостоятельно создают различные механизмы и управляют роботами, которые могут танцевать и петь, а некоторые из них даже умеют спать, если слегка утомились после долгой работы.

Мы создаем программу вначале, чтобы он затанцевал, у нас там есть специальные блоки. Мы даем координат, какой танец он будет танцевать и какую музыку он должен издавать. Мы пишем текст, чтобы он сказал: я устал. И вот он засыпает.