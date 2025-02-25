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«Антоша» даже запоминает гостей и проводит экскурсии – узнали о роботах нового детского технического центра

25 февраля 2025 10:53
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Цифровые технологии, робототехника, искусственный интеллект, виртуальная реальность – это то, что с легкостью постигают многие современные дети со школьной скамьи и создают собственные инновационные продукты. Как в Беларуси на государственном уровне содействуют развитию инновационного потенциала страны и почему большие надежды – именно на подрастающее поколение? Об этом и не только рассуждали эксперты на площадке ток-шоу «Большой город» на СТВ.

«Антоша» даже запоминает гостей и проводит экскурсии – узнали о роботах нового детского технического центра-2

Екатерина Забенько, ведущая:
Центр технического творчества будет одним из самых роботизированных: андроидные роботы, роевые квадрокоптеры, устройства для виртуальной и дополненной реальности. Какого из роботов из нового центра можно выделить?

«Антоша» даже запоминает гостей и проводит экскурсии – узнали о роботах нового детского технического центра-4

Артем Ржеутский, заведующий отделом технического творчества и спорта Минского государственного Дворца детей и молодежи:
Самый потенциальный робот – это робот «Антоша». Ростом он 1,70 метра, и до пояса выглядит как человек. Он умеет распознавать лица тех, кто приходит, отвечать различными вариациями на один и тот же вопрос, запоминает вообще всех гостей, кто приходит, и потом их приветствует. Также он может проводить автоматические экскурсии, то есть ездить беспрепятственно. Пока что ступеньки ему недоступны.

Екатерина Забенько:
У вас роботов не больше, чем воспитанников будет в центре?

Артем Ржеутский:
Нет. 19 человек у нас будет в группе, и на каждого в группе будет по одному роботу.

# Роботы # Технологии # Екатерина Забенько

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