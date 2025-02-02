В Китае представили уникальную роботизированную собаку

Новая робособака произвела фурор в сети. В отличие от своих технологичных предшественников, новая модель без труда может перевозить на себе взрослого человека. Это делает разработку уникальной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный козырь механического пса – вездеходство. Такой питомец не боится ни скал, ни ям, ни воды. Он умеет вращаться, переворачиваться, прыгать и совершать другие акробатические элементы. Разработчики создавали этого робота для поисково-спасательных операций. Предполагалось, что он будет полезен в зоне стихийных бедствий. Но у жителей Китая на этот счет другие планы. Многие были бы не прочь приобрести робопса, чтобы ездить на нем, например, на работу.