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В Китае представили уникальную роботизированную собаку

02 февраля 2025 13:43
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Новая робособака произвела фурор в сети. В отличие от своих технологичных предшественников, новая модель без труда может перевозить на себе взрослого человека. Это делает разработку уникальной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае представили уникальную роботизированную собаку -2

Главный козырь механического пса – вездеходство. Такой питомец не боится ни скал, ни ям, ни воды. Он умеет вращаться, переворачиваться, прыгать и совершать другие акробатические элементы. Разработчики создавали этого робота для поисково-спасательных операций. Предполагалось, что он будет полезен в зоне стихийных бедствий. Но у жителей Китая на этот счет другие планы. Многие были бы не прочь приобрести робопса, чтобы ездить на нем, например, на работу.

# Роботы # Китай

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