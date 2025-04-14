Гимназист из Минска изобрёл необычного робота. Узнали у юного разработчика, на что способен гаджет

Ольга Бурлакова, ведущая: Откуда такая любовь к робототехнике, чтобы в 14 лет уже добиться успехов?

А ведь творчество бывает и техническим. Докажет это финалист республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси», учащийся в гимназии № 13 города Минска Ярослав Туляков, который изобрел необычного робота. На что способен этот чудо-гаджет, мы узнаем из первых уст.

Ярослав Туляков, учащийся ГУО «Гимназия № 13 г. Минска»:

Раньше, еще до учебы в школе, мне нравилось собирать конструкторы. Я их собирал почти каждый день. Конструкторы собирал разной сложности. Например, некоторые собирал по 8-10 часов каждый день. То есть на сборку одного сложного конструктора уходил один день. Сначала делал по схеме, а потом уже разбирался, создавал новые.

После я посещал различные IT-курсы по робототехнике, по программированию в разных IT-школах. Мой интерес к робототехнике постоянен, и помимо него мне хотелось делать что-то свое своими руками, разработать. Так и появилась идея моего проекта, которая переросла от идеи в серьезную разработку.

Разработок в области промышленной робототехники большое количество. Особенно в этом преуспели китайские разработчики. Сегодня важна стоимость промышленного робота, который является основным тормозом внедрения промышленных роботов в производственные и логистические площадки.

Промышленный образец робота способен выполнять следующие функции: упаковка, погрузо-разгрузочные работы, паллетизация, депаллетизация, перемещение объекта, сборка и сварка.