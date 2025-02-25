Подводные роботы и большие бассейны. Как детей будут обучать океанике в новом центре в Минске?

Цифровые технологии, робототехника, искусственный интеллект, виртуальная реальность – это то, что с легкостью постигают многие современные дети со школьной скамьи и создают собственные инновационные продукты. Как в Беларуси на государственном уровне содействуют развитию инновационного потенциала страны и почему большие надежды – именно на подрастающее поколение? Об этом и не только рассуждали эксперты на площадке ток-шоу «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, ведущая:

Самые талантливые дети проходят обучение в Национальном детском технопарке. В Минске строится еще одна современная платформа для будущих программистов, разработчиков и ученых – Центр технического творчества детей и молодежи. Что это будут за лаборатории, в каком они будут количестве? Я так понимаю, что средств на это государство не пожалело.

Артем Ржеутский, заведующий отделом технического творчества и спорта Минского государственного дворца детей и молодежи:

На данный момент рассчитано 24 лаборатории по различным направлениям. Это и спортивно-технические, авто-, мототрассовые, архитектуры, а также в каждое из направлений добавлены новые инновационные технологии. Если возьмем архитектуру, то есть стандартная архитектура: создание макетов из картона, из дерева, но также еще будут использоваться 3D-сканеры различные, то есть малогабаритные, крупногабаритные, также будет использована 3D-печать – как стереолитография, так и FDM.

Екатерина Забенько:

Меня очень впечатлила информация, что будет развиваться океаника и для этого в секции судомоделирования закупаются даже бассейны и подводные роботы. Артем Ржеутский:

Там будет отдельная лаборатория именно с подводными роботами, очень большим бассейном, а также развитие робототехнического направления в судостроении – это подводная робототехника как автономная, так и управляемая человеком.