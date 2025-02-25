Подводные роботы и большие бассейны. Как детей будут обучать океанике в новом центре в Минске?
Цифровые технологии, робототехника, искусственный интеллект, виртуальная реальность – это то, что с легкостью постигают многие современные дети со школьной скамьи и создают собственные инновационные продукты. Как в Беларуси на государственном уровне содействуют развитию инновационного потенциала страны и почему большие надежды – именно на подрастающее поколение? Об этом и не только рассуждали эксперты на площадке ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, ведущая:
Самые талантливые дети проходят обучение в Национальном детском технопарке. В Минске строится еще одна современная платформа для будущих программистов, разработчиков и ученых – Центр технического творчества детей и молодежи. Что это будут за лаборатории, в каком они будут количестве? Я так понимаю, что средств на это государство не пожалело.
Артем Ржеутский, заведующий отделом технического творчества и спорта Минского государственного дворца детей и молодежи:
На данный момент рассчитано 24 лаборатории по различным направлениям. Это и спортивно-технические, авто-, мототрассовые, архитектуры, а также в каждое из направлений добавлены новые инновационные технологии. Если возьмем архитектуру, то есть стандартная архитектура: создание макетов из картона, из дерева, но также еще будут использоваться 3D-сканеры различные, то есть малогабаритные, крупногабаритные, также будет использована 3D-печать – как стереолитография, так и FDM.
Екатерина Забенько:
Меня очень впечатлила информация, что будет развиваться океаника и для этого в секции судомоделирования закупаются даже бассейны и подводные роботы.
Артем Ржеутский:
Там будет отдельная лаборатория именно с подводными роботами, очень большим бассейном, а также развитие робототехнического направления в судостроении – это подводная робототехника как автономная, так и управляемая человеком.
Екатерина Забенько:
Я уже предвижу огромное количество желающих детей. Всем ли будет предоставлена такая возможность? Возможно, это будут не только минчане, но и могут приехать наиболее талантливые дети из регионов в том числе?
Артем Ржеутский:
Да, конечно. В этом плане рассматриваются краткосрочные программы обучения как раз таки для таких моментов обучения областей, так как океаника. Она направлена на международные соревнования, следовательно, будут обучаться все.