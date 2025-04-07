Минские школьники создают роботов – показываем необычные разработки

Очень актуальный вопрос: как же занять современного школьника в век развития инженерии и высоких технологий? Это точно знают наши гости. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Евгений Гулинский, руководитель лаборатории технологии и инженерии Минского государственного дворца детей и молодежи и Евгений Табуцадзе, учащийся средней школы № 201 г. Минска. Ольга Бурлакова, ведущая:

Вы программист, насколько я знаю, как полюбили робототехнику? Как вас занесло в эту сторону?

Евгений Гулинский, руководитель лаборатории технологии и инженерии Минского государственного дворца детей и молодежи:

Робототехника тесно связана с программированием, то есть это то же самое построение алгоритмов на взаимодействие робота с внешней средой, выполнение различных заданий. И это сразу можно увидеть, как оно работает, то есть как таковой интерес вызывает больше и у детей, и меня тоже заинтересовало.

Евгений Табуцадзе, учащийся средней школы № 201 г. Минска:

Я начал заниматься сразу, когда пошел во Дворец молодежи. Это было примерно в шесть лет. Посмотрел, мне очень понравилась эта тематика, потому что можно сразу испытывать как код, который ты написал, так и использовать этих роботов в какой-то узкой сфере. То есть это затягивает. Всегда можно найти применение. Сделать робота и найти ему всегда применение.