Дзержинские гимназисты вошли в тройку победителей на международном фестивале Robofinist. Он прошел в Санкт-Петербурге. Все ребята занимаются в объединении по интересам «Робототехника». Они представили свой проект, где наука соприкасается с творчеством, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Глеб Дубовик занимается робототехникой уже не первый год. И это уже далеко не хобби, нечто большее. С удовольствием проектирует, создает умные машины. В его коллекции – уже не один робот и множество наград. В будущем Глеб хочет стать программистом, а пока постигает азы инженерии.

Глеб Дубовик, ученик Гимназии № 1:

Я начал ходить на «Робототехнику» с 4 класса, сейчас я в 7 классе. Для меня сложность работы с роботами – это завершающий этап, подключение проводов от моторов датчиков к основному блоку. Можно перепутать местами и тогда программа не будет работать.

Объединение по интересам «Робототехника» работает уже около 3 лет. Здесь занимается 12 человек. Начинают ребята с простых моделей и теории, чтобы знать как правильно применить все знания на практике. В комплекте к каждому роботу идет 5 датчиков, которые помогают ему выполнять различные функции. Например, движение, цветоощущение и измерение расстояния.