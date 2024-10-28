Узнает хозяина, разговаривает и выражает эмоции – школьник создал робота на базе ИИ

У белорусской молодежи есть все возможности для раскрытия талантов в юном возрасте, а система образования нацелена на своевременное и всестороннее раскрытие потенциала одаренных ребят. Вклад государства в развитие подрастающего поколения дает свои плоды. В 2024 году наши школьники показали самый высокий результат по количеству золотых медалей на международных олимпиадах. Молодые люди участвуют в конкурсах, инновационных проектах, занимаются научными разработками. Ученик витебской школы создал робота на базе искусственного интеллекта. На разработку ушел год, все это время поддерживала Егора его семья. Что умеет TN-95, как его называют дома и кто, помимо самых близких людей, уже оценил разработку 11-классника? Узнала Марина Кишкурно.

Марина Кишкурно, корреспондент:

У кого-то дома живут собаки, у кого-то коты, не редкость – рыбки и хомячки, но такой питомец есть только в этой семье. Его зовут Тайрон. И создал его 11-классник Егор Клепацкий. Выкроить время на съемку не просто. День расписан по часам. Выпускной класс, и этим все сказано. Но было бы желание, а результат придет. От идеи до реализации – ровно год.

– Привет, как тебя зовут?

– Привет, меня зовут Тайрон, а вы кто?