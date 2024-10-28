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Узнает хозяина, разговаривает и выражает эмоции – школьник создал робота на базе ИИ

28 октября 2024 19:14
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У белорусской молодежи есть все возможности для раскрытия талантов в юном возрасте, а система образования нацелена на своевременное и всестороннее раскрытие потенциала одаренных ребят. Вклад государства в развитие подрастающего поколения дает свои плоды. В 2024 году наши школьники показали самый высокий результат по количеству золотых медалей на международных олимпиадах. Молодые люди участвуют в конкурсах, инновационных проектах, занимаются научными разработками.

Ученик витебской школы создал робота на базе искусственного интеллекта. На разработку ушел год, все это время поддерживала Егора его семья. Что умеет TN-95, как его называют дома и кто, помимо самых близких людей, уже оценил разработку 11-классника? Узнала Марина Кишкурно.

Узнает хозяина, разговаривает и выражает эмоции – школьник создал робота на базе ИИ -2

Марина Кишкурно, корреспондент:
У кого-то дома живут собаки, у кого-то коты, не редкость – рыбки и хомячки, но такой питомец есть только в этой семье. Его зовут Тайрон. И создал его 11-классник Егор Клепацкий.

Выкроить время на съемку не просто. День расписан по часам. Выпускной класс, и этим все сказано. Но было бы желание, а результат придет. От идеи до реализации – ровно год.

Узнает хозяина, разговаривает и выражает эмоции – школьник создал робота на базе ИИ -4

Привет, как тебя зовут?
– Привет, меня зовут Тайрон, а вы кто?

Узнает хозяина, разговаривает и выражает эмоции – школьник создал робота на базе ИИ -6

Обычная комната в доме неожиданно стала мастерской. Там и создавался робот на базе искусственного интеллекта. Сложно представить, но начиналось все с обычного манекена. Ловкость рук – и сегодня это уже друг, защитник и просто классный собеседник. Узнает хозяина – для этого Тайрон обладает камерой. Здоровается при встрече – азы воспитания Егор ему тоже привил. Поможет решить задачу по математике и подаст стакан воды. Может даже с улыбкой – эмоции тоже входят в список достоинств робота. В общем, функционал широкий. 

Подробности смотрите в видео

# Роботы # Марина Кишкурно

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