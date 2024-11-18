Коллега-терминатор! На белорусском заводе внедрили сварщика-робота

Одним из важнейших импульсов для развития экономики страны стала инициатива Президента «Один район – один проект». Регионы активно включились в реализацию программы. Создаются новые современные производства, выпускается конкурентоспособная продукция, обеспечиваются импортозамещение и рост экспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А еще это дополнительные рабочие места и, как следствие, предотвращение оттока людей из глубинки в центр. Так, на могилевском предприятии по производству мебели завершили необычный инвестпроект. Там вовсю задействовали умные технологии – роботизированные комплексы. Благодаря новациям фабрика открыла для себя новые перспективы и готовится к следующему этапу развития. Как в белорусскую промышленность успешно внедряют цифровые технологии – репортаж Юлии Мычки.

Знакомьтесь, это Рома – первый и любимый робот электросварщика Сергея Целобенка. Его появление в цеху, где делают металлические каркасы для мебели, стало настоящей сенсацией. Он способен варить в неограниченном количестве координат и заменить работу двух человек. Правда, в коллективе коллега-терминатор прижился не сразу.

Сергей Целобенок, электросварщик могилевского предприятия по производству мебели:

Сварщики говорят: да я лучше его заварю. Я говорю: сейчас выставлю все и посмотрим, кто быстрее и кто быстрее устанет. На количество. Сергей Целобенок и представить не мог, что работа электросварщика станет такой современной. Он сам программирует робота. Первая программа заняла две недели. Пришлось и поволноваться, но все опасения оказались напрасными.