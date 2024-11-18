Коллега-терминатор! На белорусском заводе внедрили сварщика-робота
Одним из важнейших импульсов для развития экономики страны стала инициатива Президента «Один район – один проект». Регионы активно включились в реализацию программы. Создаются новые современные производства, выпускается конкурентоспособная продукция, обеспечиваются импортозамещение и рост экспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А еще это дополнительные рабочие места и, как следствие, предотвращение оттока людей из глубинки в центр.
Так, на могилевском предприятии по производству мебели завершили необычный инвестпроект. Там вовсю задействовали умные технологии – роботизированные комплексы. Благодаря новациям фабрика открыла для себя новые перспективы и готовится к следующему этапу развития.
Как в белорусскую промышленность успешно внедряют цифровые технологии – репортаж Юлии Мычки.
Знакомьтесь, это Рома – первый и любимый робот электросварщика Сергея Целобенка. Его появление в цеху, где делают металлические каркасы для мебели, стало настоящей сенсацией. Он способен варить в неограниченном количестве координат и заменить работу двух человек. Правда, в коллективе коллега-терминатор прижился не сразу.
Сергей Целобенок, электросварщик могилевского предприятия по производству мебели:
Сварщики говорят: да я лучше его заварю. Я говорю: сейчас выставлю все и посмотрим, кто быстрее и кто быстрее устанет. На количество.
Сергей Целобенок и представить не мог, что работа электросварщика станет такой современной. Он сам программирует робота. Первая программа заняла две недели. Пришлось и поволноваться, но все опасения оказались напрасными.
Сергей Целобенок:
Сразу позвал всех, кто со мной учился, обучался на роботов. Они такие: ого, у тебя получилось лучше, чем у тех, кто приезжал, настраивал.
Внедрение элементов цифровой фабрики – часть инновационного проекта предприятия. Новая технология увеличивает производительность сварки на 50 %.
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