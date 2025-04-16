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Какую специальность ИИ не заменит никогда – ответила специалист

16 апреля 2025 17:52
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Вы человек творческий, роботы нас с вами не заменят?

Какую специальность ИИ не заменит никогда – ответила специалист-2

Наталья Башова-Иванова, декан театрального факультета Белорусской государственной академии искусств:
Никогда. Много об этом разговоров ведется, конечно. Более трех тысяч лет говорят: театр погибает. Ничто не заменит театр, потому что это обмен энергетиками. В чем отличается наша творческая деятельность от творческой деятельности искусственного интеллекта? Мы ошибаемся. Это и есть почерк, это и есть его характер, это и есть его уникальность.

# Профессии # Искусственный интеллект # Роботы # Евгений Пустовой

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