Какую специальность ИИ не заменит никогда – ответила специалист

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Вы человек творческий, роботы нас с вами не заменят?
Наталья Башова-Иванова, декан театрального факультета Белорусской государственной академии искусств:
Никогда. Много об этом разговоров ведется, конечно. Более трех тысяч лет говорят: театр погибает. Ничто не заменит театр, потому что это обмен энергетиками. В чем отличается наша творческая деятельность от творческой деятельности искусственного интеллекта? Мы ошибаемся. Это и есть почерк, это и есть его характер, это и есть его уникальность.