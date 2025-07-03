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Энергокуб и робот-паук для спасательных операций – юные белорусские конструкторы показали свои разработки

03 июля 2025 12:15
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В стране реализуются программы и инициативы, направленные на поддержку одаренной молодежи. Государство создает условия для обучения, профессионального роста и самореализации молодых людей – от специализированных школ и технопарков до конкурсов. Решать сложные, высокотехнологичные задачи готовы юные конструкторы.

В студии программы Новости «24 часа» на СТВ они продемонстрируют свои разработки. Пообщались с Артемом Ржеутским, заведующим отделом технического творчества и спорта Минского государственного дворца детей и молодежи, и его воспитанниками.

Энергокуб и робот-паук для спасательных операций – юные белорусские конструкторы показали свои разработки-2

Артем Ржеутский, заведующий отделом технического творчества и спорта Минского государственного дворца детей и молодежи:
У нас много разработок, они едут на международный конкурс «Таланты XXI века». Учащиеся в различных номинациях будут защищать свои проекты и пытаться занять места.

Энергокуб и робот-паук для спасательных операций – юные белорусские конструкторы показали свои разработки-4

Владислав Бутенко, учащийся объединения по интересам «Техническая академия учащихся»:
Это энергокуб. Можно сказать, что это power-bank, но непростой. Здесь есть выход на 220 Вольт, розетка. Можно подключить абсолютно любую технику, ограничение только по мощности. Сверху есть беспроводная зарядка.

Энергокуб и робот-паук для спасательных операций – юные белорусские конструкторы показали свои разработки-6

Евгений Табуцадзе, учащийся объединения по интересам «Техническая академия учащихся»:
Я приехал показать прототип робота-паука.

Энергокуб и робот-паук для спасательных операций – юные белорусские конструкторы показали свои разработки-8

Евгений Табуцадзе:
Его можно использовать в гражданских целях, в спасательных операциях – там, где участие человека очень опасно. Если случились обвалы, можно пилотировать этим роботом и найти пострадавших.

Подробности смотрите в видео.

# Технологии # Роботы # Интервью

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