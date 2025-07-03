Энергокуб и робот-паук для спасательных операций – юные белорусские конструкторы показали свои разработки

В стране реализуются программы и инициативы, направленные на поддержку одаренной молодежи. Государство создает условия для обучения, профессионального роста и самореализации молодых людей – от специализированных школ и технопарков до конкурсов. Решать сложные, высокотехнологичные задачи готовы юные конструкторы. В студии программы Новости «24 часа» на СТВ они продемонстрируют свои разработки. Пообщались с Артемом Ржеутским, заведующим отделом технического творчества и спорта Минского государственного дворца детей и молодежи, и его воспитанниками.

Артем Ржеутский, заведующий отделом технического творчества и спорта Минского государственного дворца детей и молодежи:

У нас много разработок, они едут на международный конкурс «Таланты XXI века». Учащиеся в различных номинациях будут защищать свои проекты и пытаться занять места.

Владислав Бутенко, учащийся объединения по интересам «Техническая академия учащихся»:

Это энергокуб. Можно сказать, что это power-bank, но непростой. Здесь есть выход на 220 Вольт, розетка. Можно подключить абсолютно любую технику, ограничение только по мощности. Сверху есть беспроводная зарядка.

Евгений Табуцадзе, учащийся объединения по интересам «Техническая академия учащихся»:

Я приехал показать прототип робота-паука.