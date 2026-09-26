Новости по тегу #Религия

Он словно сошел со старинной открытки: неороманский стиль с чертами неоготики.
Торжественный молебен перед началом занятий в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе – это уже многолетняя традиция в ведущем вузе страны.
Международный фестиваль православной культуры уже в пятый раз принимает знаменитый Национальный музей-заповедник.
Человек, приезжая в монастырь, погружается в насыщенный ритм жизни, где одни занятия проходят, общение духовное, плюс богослужения, подготовка к исповеди.
Ученые провели детальное обследование здания, после чего во время международной научно-практической конференции обменялись мнениями, как сохранять архитектурную жемчужину.
Проект разработал в 90-е годы архитектор Леонид Макаревич. В 1994 году начали стройку. В 2017 году собор освятил митрополит Минский и Заславский Павел.
«Многие грехи мы любим. Чтобы от греха избавиться, надо его возненавидеть. Чтобы возненавидеть, сначала надо нейтрально относиться».
Проект для детско-юношеских групп, которые посещают Минскую духовную семинарию не только в летний период, а в течение всего года.
Он был известнейшим врачом, который написал более 55 трудов. О нем знали на всем пространстве бывшего Советского Союза. Он захотел послужить Матери-Церкви, совместить врачевство тела и души.
«История дореволюционной семинарии наполнена многими яркими выпускниками. Четверо человек стали архиереями. Многие выпускники семинарии в XX веке стали видными учеными».
Соответствующее распоряжение подписал глава государства.
Михаил Рыбаков за свой счет преображал старообрядческую церковь в Куклянах и хотел создать собственную религиозную общину. Мужчина пытался это сделать законно, но не срослось.
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