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Новости по тегу #Религия

Один из самых красивых храмов. Побывали в Крестовоздвиженском костеле в Вилейке
26 сентября 2026 13:35

Один из самых красивых храмов. Побывали в Крестовоздвиженском костеле в Вилейке

Митрополит Вениамин возглавил торжественный молебен для студентов БГУ перед началом учебного года
01 сентября 2026 14:51

Митрополит Вениамин возглавил торжественный молебен для студентов БГУ перед началом учебного года

«Несвиж Христов приглашает» – о международном фестивале поговорили с протоиереем Олегом Абрамовичем
28 июля 2026 11:48

«Несвиж Христов приглашает» – о международном фестивале поговорили с протоиереем Олегом Абрамовичем

Иеромонах Дамиан рассказал о программе «Монастырские духовные выходные» – узнали, что ждет участников
20 июля 2026 17:51

Иеромонах Дамиан рассказал о программе «Монастырские духовные выходные» – узнали, что ждет участников

Ученые из Беларуси и России обследуют Коложскую церковь для реставрации
15 июля 2026 17:10

Ученые из Беларуси и России обследуют Коложскую церковь для реставрации

Доминанта города Дятлово – рассказываем о соборе святых новомучеников и исповедников Церкви Русской
13 июля 2026 17:50

Доминанта города Дятлово – рассказываем о соборе святых новомучеников и исповедников Церкви Русской

Как исправиться от греха – рассказал насельник Ляденского монастыря иеромонах Венедикт
07 июля 2026 06:20

Как исправиться от греха – рассказал насельник Ляденского монастыря иеромонах Венедикт

«Поделись радостью» – рассказываем о новом проекте Минской духовной семинарии
29 июня 2026 15:18

«Поделись радостью» – рассказываем о новом проекте Минской духовной семинарии

Шел на хирургические операции, не снимая рясу – о святителе Луке Крымском рассказал настоятель храма
22 июня 2026 12:09

Шел на хирургические операции, не снимая рясу – о святителе Луке Крымском рассказал настоятель храма

220-летие основания и 15-летие возрождения – рассказываем о Витебской духовной семинарии
15 июня 2026 17:19

220-летие основания и 15-летие возрождения – рассказываем о Витебской духовной семинарии

Более 3,6 млн из фонда Президента выделят на реставрацию храмов в Жировичах и Будславе
11 июня 2026 16:58

Более 3,6 млн из фонда Президента выделят на реставрацию храмов в Жировичах и Будславе

Лжесвященник из Литвы – кем оказался задержанный? Пообщались с его знакомыми и узнали детали
07 июня 2026 17:05

Лжесвященник из Литвы – кем оказался задержанный? Пообщались с его знакомыми и узнали детали