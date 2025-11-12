Небольшое хозяйство и общежитие – о женском подворье Свято-Елисаветинского монастыря поговорили с монахиней

Женское подворье Свято-Елисаветинского монастыря расположилось в 20 километрах от Минска. Здесь понимание, веру и утешение находят те, кто так в этом нуждается. Каждый приходит со своей болью. Самое главное, постояльцы приобретают не только крышу над головой, но и душевное спокойствие. О ритме жизни в этой тихой и уютной обители рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Строили по технологии канадской рубки – чем интересен храм на женском подворье Свято-Елисаветинского монастыря

Жизнь в этом месте течет иначе – такая размеренная, тихая. Время здесь будто немного замедляется. Все вокруг подчиняется каким-то своим неписанным правилам. Живут здесь сестры – духовно близкие люди. У каждой свой распорядок дня, свои заботы и ответственность. Проводником в этом мире стала монахиня Варвара.

Монахиня Варвара:

Мы находимся на территории монастырского подворья, которое организовано для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. Здесь у нас находится храм преподобного Сергия Радонежского, несколько жилых домиков. Общежитие построено для женщин. Небольшое хозяйство, общая территория у нас девять гектаров. В основном люди задействованы, конечно – огород, хозяйство. Трапеза – готовим обеды, выпекаем пирожки. То, что женщинам как-то привычней и понятно. Больше всего даже не то, что женщинам понятно, а учитывая то, что люди все-таки приходят, уходят, меняются. То есть коллектив, скажем так, не постоянно один и тот же. Все время надо кого-то принимать, с кем-то расставаться. Очень сложно в таких условиях, конечно, создавать какие-то рабочие места, потому что рабочее место подразумевает стабильность. Есть несколько человек, которые костяк уже достаточно долго. Для которых действительно это место уже стало домом. К ним уже сестры тянутся.

Монахиня Варвара:

Я когда пришла в монастырь – еще здесь, естественно, ничего не было. Была Лысая гора. Я поскольку выросла в деревне, мне больше, в общем-то, к земле. Я даже немножко ездила на выходные на Лысую гору. У меня послушание было в керамической мастерской. Как-то мне немножко было не очень уютно, потому что я была бухгалтер. Вообще всю жизнь всегда с людьми. Мне хотелось чего-то другого. Потом появилась такая необходимость в создании именно женского подворья, поскольку мужское было. Вместе – это, конечно, себе во вред поселить мужчин и женщин. Поэтому этот вопрос всегда возникал, батюшка всегда понимал, что надо. Потом появилась возможность – Господь привел к тому, что эта территория появилась. Появилась возможность монастырю здесь, значит, поселиться. Здесь раньше была территория воинской части. После этого была попытка построить монастырь мужской – значит, были предшественники наши. Территория была вся заросшая. Как расформировывалась воинская часть – не знаю. Осталось очень много военной техники, причем настолько давно она стояла, что в кабинах выросли березы. Наводили порядки в этих домах офицерских. Там даты были 1996 года, то есть где-то так, как мы предполагаем, видимо, в это время закончили.