Освящён в 1908 году – побывали в храме Святого архангела Михаила агрогородка Зембин и поговорили с настоятелем

Зембин – небольшой агрогородок в Борисовском районе Минской области, но с большой и богатой историей. Здесь можно увидеть заброшенный костел, еврейское наследие и галерею с картинами французской художницы Надежды Леже. В 2026 году Зембин отметит 500-летие со дня своего первого упоминания. К юбилею населенный пункт заметно преобразится – от пешеходных дорожек до новых объектов. Что уже сделано, а какие изменения еще ожидают агрогородок, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Какие объекты социальной инфраструктуры появились в агрогородке Зембин – узнали у председателя райсовета

Точная дата основания Зембина до сих пор доподлинно не известна. Первое письменное упоминание относится к 1526 году. В то время на этой территории уже располагалось большое поместье, принадлежавшее Радзивиллам. Расцвет Зембина приходится на конец XVI – начало XVII века. Тогда он имел статус местечка или небольшого городка, который активно прирастал жителями. Люди верили, что только с Божьей помощью смогут хорошо жить и развиваться на этой земле. Потому перед тем как строить дома, существовала традиция возводить часовни или храмы.

Протоиерей Андрей Капульцевич, настоятель храма Святого архангела Михаила агрогородка Зембин:

В центре Зембина была построена сначала Троицкая церковь. Время шло, она перестраивалась. Приблизительно в XVIII веке уже решили построить за пределами, практически на окраине Зембина, церковь в честь Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Появляется деревянный храм на краю Зембина. Так как он был деревянный, часто подвергался пожарам и перестраивался. Последний раз он был обновлен и построен в 1811 году – буквально за год до нашествия французов на Святую Русь. С тех пор храм не раз ремонтировали и перестраивали. Но в 1900 году Зембин постигло несчастье. В местечке разразился большой пожар, огонь унес не только жилые поместья, но и деревянную церковь.

Протоиерей Андрей Капульцевич:

Зембин настолько было богатое местечко, что здесь даже тротуары были деревянные, что не в каждом городе такое бывает. По этому деревянному настилу огонь передавался, в том числе сгорел деревянный храм. Тогда местные жители обратились в Священный Синод о просьбе строительства мурованного – каменного храма. Я еще помню одну прихожанку, которая рассказывала, как ей рассказывал папа, что они с ее дедушкой на обозах, в которые выходило до 40 подвод, ездили в Вильно за кирпичом для строительства нашего храма. Храм был заложен в 1904 году и уже освящен в 1908 году. Архитектором нового храма стал белорусский зодчий Виктор Струев. Среди его известных работ церковь Святого Благоверного Александра Невского в Минске и колокольня Свято-Воскресенского кафедрального собора в Борисове.

Протоиерей Андрей Капульцевич:

Храм построен в ретроспективном русском стиле. Вы можете видеть особенности его, конечно, сейчас в живую. Но буквально недавно храм представлял собой руины. В 90-х годах прошлого столетия была предпринята первая попытка его восстановления после тех лет разрушения, которым он подвергался в прошлом.

Протоиерей Андрей Капульцевич:

Если вы обратите внимание на стены храма, то в них видны такие пятна реставрационных кирпичей, которые здесь сделаны. Не что иное это, как отметки от снарядов. Буквально еще несколько лет назад неразорвавшиеся боеголовки торчали, как рассказывали местные жители, из стен этого храма. Мы решили оставить эти отметины как раны на теле нашей православной церкви.