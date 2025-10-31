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В чём смысл венчания – объяснил настоятель храма

31 октября 2025 16:15
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Есть особенности церковного брака. К молодым предъявляются определенные требования, впрочем, легко выполнимые. Главное – осознавать что же такое венчание на самом деле, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

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В чём смысл венчания – объяснил настоятель храма-2

Николай Ляшкевич, иерей, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы г.п. Краснополье:
Венчание – это чрезвычайно красивый и важный обряд нашей церкви, в котором призывается благословение Божие на будущую семью. Всевозможные современные гадалки, TikTok, экстрасенсы сейчас распространяют миф о том, что венчание – это какой-то приворот или магический обряд. Конечно же, это не является правдой. Венчание – это церковное таинство. Таинство, в котором мы просим Господа Бога помочь нам в этом нелегком деле, которым, безусловно, является брак.

Подробности в видео.

# Православные в Беларуси # Брак и семья # Свадьба # Религия

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