В чём смысл венчания – объяснил настоятель храма

Есть особенности церковного брака. К молодым предъявляются определенные требования, впрочем, легко выполнимые. Главное – осознавать что же такое венчание на самом деле, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Николай Ляшкевич, иерей, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы г.п. Краснополье:

Венчание – это чрезвычайно красивый и важный обряд нашей церкви, в котором призывается благословение Божие на будущую семью. Всевозможные современные гадалки, TikTok, экстрасенсы сейчас распространяют миф о том, что венчание – это какой-то приворот или магический обряд. Конечно же, это не является правдой. Венчание – это церковное таинство. Таинство, в котором мы просим Господа Бога помочь нам в этом нелегком деле, которым, безусловно, является брак.