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В церкви Святой Живоначальной Троицы начался капитальный ремонт

12 ноября 2025 14:50
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В агрогородке Марково Молодечненского района восстанавливают храм Святой Живоначальной Троицы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В церкви Святой Живоначальной Троицы начался капитальный ремонт-2

В 2025 году ему исполняется 165 лет. Решение о замене крыши вместе с куполами и крестами было принято весной. Планируется, что к концу 2026 года работы завершатся. Один из куполов установили на главной башне храма. Он стал настоящим произведением искусства. Также уже изготовлен и доставлен купол для колокольни.

В церкви Святой Живоначальной Троицы начался капитальный ремонт-4

Протоиерей Николай Пешко, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы агрогородка Марково:
Все это время, на протяжении более 165 лет, этот храм не закрывался и в нем совершалось богослужение. За это время множество сменилось священнослужителей. К сожалению, все ветшает, в том числе и храм, и спустя вот такое время нашему храму потребовался такой капитальный ремонт.

Ведется и работа по озеленению территории храма. Только в 2025 году было высажено более 60 деревьев.

# храмы # Религия

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