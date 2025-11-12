В церкви Святой Живоначальной Троицы начался капитальный ремонт

В 2025 году ему исполняется 165 лет. Решение о замене крыши вместе с куполами и крестами было принято весной. Планируется, что к концу 2026 года работы завершатся. Один из куполов установили на главной башне храма. Он стал настоящим произведением искусства. Также уже изготовлен и доставлен купол для колокольни.

Протоиерей Николай Пешко, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы агрогородка Марково:

Все это время, на протяжении более 165 лет, этот храм не закрывался и в нем совершалось богослужение. За это время множество сменилось священнослужителей. К сожалению, все ветшает, в том числе и храм, и спустя вот такое время нашему храму потребовался такой капитальный ремонт.

Ведется и работа по озеленению территории храма. Только в 2025 году было высажено более 60 деревьев.