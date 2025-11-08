С чего начать путь к Богу? Рассказываем о православных святынях Беларуси

Вера – это мощный внутренний стержень, который поддерживает человека даже в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях. Эта сила воплощена в вековой истории Беларуси.

Настасья Пинчук, корреспондент:

Колыбелью белорусского православия избраны Полоцкий Спасо-Евфросиниевский и Свято-Успенский Жировичский монастыри. Сегодня расскажем, как функционируют эти духовные центры.

Православные духовные центры формировались не просто десятилетиями, их корни уходят вглубь столетий, отражая богатое культурное и религиозное наследие нации.

Священник Артемий Климок, клирик прихода храма Святителя Спиридона Тримифунтского г. Минска:

Эти монастыри имеют множество свидетельств о чудесах и изменениях, происходящих в жизни людей, и являются центрами притяжения верующих, паломников, монахов и местами, где люди приближаются к Богу, получают ответы на волнующие вопросы и обретают истинный смысл жизни.