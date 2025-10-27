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Гуджеротти: все народы доброй воли должны приложить усилия к прекращению конфликтов в мире

27 октября 2025 13:32
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Важность диалога для планетарного взаимопонимания 27 октября обсудили во Дворце Независимости. Президент провел встречу со спецпосланником Папы Римского Клаудио Гуджеротти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко встретился со спецпосланником Папы Римского Клаудио Гуджеротти.

Гуджеротти: все народы доброй воли должны приложить усилия к прекращению конфликтов в мире-2

Клаудио Гуджеротти Дворец Независимости посещает уже четвертый раз. Наша страна, по словам посланника Ватикана, стала для него «вторым домом». В течении пяти лет он занимал пост апостольского нунция в Беларуси и был награжден Орденом Франциска Скорины.

Теперь Гуджеротти – префект Дикастерии по делам Восточных Церквей. Напомним, дипломатические отношения Беларусь с Ватиканом установила в 1992 году. В нашей стране работает Апостольская нунциатура, в Ватикане – посольство Беларуси. Между странами налажен диалог, на многие внешнеполитические процессы у нас схожие взгляды. Среди общих намерений – укреплять многосторонность в деятельности ООН. Ватикан публично осуждает санкционную политику Запада по отношению к Минску.

Гуджеротти: все народы доброй воли должны приложить усилия к прекращению конфликтов в мире-4

Кардинал Клаудио Гуджеротти, префект Дикастерии по делам Восточных церквей в Ватикане кардинал, специальный посланник Папы Римского Льва XIV:
Делаем все возможное, чтобы не было политики разделения, но наоборот – сотрудничество и мир. То, что для нас неприемлемо, – изоляция народов и стран. Это самоубийственная политика. Белорусский Президент очень остро чувствует проблему безопасности в регионе. Эта проблема сегодня актуальна для всех стран в мире. И ее решение в том, чтобы стремиться к тому, что нас объединяет, а не разъединяет, начать делать конкретные шаги в этом направлении. Нет вечных и постоянных врагов. Все народы доброй воли должны сотрудничать, приложить все усилия к прекращению конфликтов и вражды в мире.

Гуджеротти: все народы доброй воли должны приложить усилия к прекращению конфликтов в мире-6

Александр Лукашенко дважды посещал мировой центр католицизма, а в мае 2025 года в интронизации действующего Папы Льва XIV участвовала парламентская делегация из Беларуси. Даже в период холодных отношений с Западом католическая церковь активно сотрудничает со светскими и религиозными институтами Беларуси. После общения с Президентом дипломат из Ватикана встретится с предстоятелем Белорусской православной церкви и уполномоченным по делам религий. Диалог с Ватиканом – еще один шаг к обеспечению безопасности в нашем регионе.

# Религия # Александр Лукашенко

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