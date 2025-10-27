Гуджеротти: все народы доброй воли должны приложить усилия к прекращению конфликтов в мире

Важность диалога для планетарного взаимопонимания 27 октября обсудили во Дворце Независимости. Президент провел встречу со спецпосланником Папы Римского Клаудио Гуджеротти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Клаудио Гуджеротти Дворец Независимости посещает уже четвертый раз. Наша страна, по словам посланника Ватикана, стала для него «вторым домом». В течении пяти лет он занимал пост апостольского нунция в Беларуси и был награжден Орденом Франциска Скорины.

Теперь Гуджеротти – префект Дикастерии по делам Восточных Церквей. Напомним, дипломатические отношения Беларусь с Ватиканом установила в 1992 году. В нашей стране работает Апостольская нунциатура, в Ватикане – посольство Беларуси. Между странами налажен диалог, на многие внешнеполитические процессы у нас схожие взгляды. Среди общих намерений – укреплять многосторонность в деятельности ООН. Ватикан публично осуждает санкционную политику Запада по отношению к Минску.