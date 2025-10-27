Гуджеротти: все народы доброй воли должны приложить усилия к прекращению конфликтов в мире
Важность диалога для планетарного взаимопонимания 27 октября обсудили во Дворце Независимости. Президент провел встречу со спецпосланником Папы Римского Клаудио Гуджеротти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко встретился со спецпосланником Папы Римского Клаудио Гуджеротти.
Клаудио Гуджеротти Дворец Независимости посещает уже четвертый раз. Наша страна, по словам посланника Ватикана, стала для него «вторым домом». В течении пяти лет он занимал пост апостольского нунция в Беларуси и был награжден Орденом Франциска Скорины.
Теперь Гуджеротти – префект Дикастерии по делам Восточных Церквей. Напомним, дипломатические отношения Беларусь с Ватиканом установила в 1992 году. В нашей стране работает Апостольская нунциатура, в Ватикане – посольство Беларуси. Между странами налажен диалог, на многие внешнеполитические процессы у нас схожие взгляды. Среди общих намерений – укреплять многосторонность в деятельности ООН. Ватикан публично осуждает санкционную политику Запада по отношению к Минску.
Кардинал Клаудио Гуджеротти, префект Дикастерии по делам Восточных церквей в Ватикане кардинал, специальный посланник Папы Римского Льва XIV:
Делаем все возможное, чтобы не было политики разделения, но наоборот – сотрудничество и мир. То, что для нас неприемлемо, – изоляция народов и стран. Это самоубийственная политика. Белорусский Президент очень остро чувствует проблему безопасности в регионе. Эта проблема сегодня актуальна для всех стран в мире. И ее решение в том, чтобы стремиться к тому, что нас объединяет, а не разъединяет, начать делать конкретные шаги в этом направлении. Нет вечных и постоянных врагов. Все народы доброй воли должны сотрудничать, приложить все усилия к прекращению конфликтов и вражды в мире.
Александр Лукашенко дважды посещал мировой центр католицизма, а в мае 2025 года в интронизации действующего Папы Льва XIV участвовала парламентская делегация из Беларуси. Даже в период холодных отношений с Западом католическая церковь активно сотрудничает со светскими и религиозными институтами Беларуси. После общения с Президентом дипломат из Ватикана встретится с предстоятелем Белорусской православной церкви и уполномоченным по делам религий. Диалог с Ватиканом – еще один шаг к обеспечению безопасности в нашем регионе.